Zwischen den Seiten

Mit besonderer Spannung blicken wir dem 21. Mai entgegen, denn zum ersten Mal steht in der Kinderoper eine Tanz-Uraufführung auf dem Programm. Sie entführt die Besucher auf eine phantastische Reise in die Welt der Abenteuerbücher.

Magische Bilderbuchwelt



Der neunjährige Chip wünscht sich nichts sehnlicher, als in den großartigen Büchern zu leben, die er täglich verschlingt. Als eines Morgens sein Wunsch in Erfüllung geht, findet er sich als einzige dreidimensionale Person in einer Papierwelt wieder. Begleitet vom Phoenix Pim, der fürchterliche Angst vor Feuer hat, begegnet Chip einer Reihe von fragilen, aber magischen Kreaturen und Orten, die aus den Seiten auftauchen, über die ihn seine Reise führt.

Der Choreograf und Hip-Hop-Tänzer Johnny Lloyd kreiert die tänzerische Reise in die Bilderbuchwelt mit Tänzerinnen und Tänzern des Zentrums für Zeitgenössischen Tanz an der Hochschule für Musik und Tanz Köln (zu sehen auf dem Foto, das während der Proben entstanden ist). Die Produktion der Oper Köln wird zu Musik des Hamburger Komponisten Sven Kacirek aufgeführt.

Petra Hoffmann, Mai 2016