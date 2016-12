Zirkuspremiere „Upcycled“

Unter dem Titel „Upcycled“ setzen sich die jungen Künstler mit dem aktuellen Thema Nachhaltigkeit auseinander. Ein Auto, das nicht mehr fährt. Ein Stuhl, der keinen mehr trägt. Ein Spiegel, der kein Bild mehr zurückwirft. Wann wird etwas zu Schrott? Wenn es nicht mehr so funktioniert, wie es soll? Wenn es keiner mehr braucht? Doch vielleicht ist für den einen ja wertvoll, was für den anderen nur Müll ist. Und vielleicht kann aus dem, was zu Schrott erklärt wurde, etwas neues entstehen …

Kreatives Potenzial aus Müll



Phantasievoll und waghalsig entlocken die jungen Artisten vermeintlichem Müll sein kreatives Potenzial. Das Programm zeigt Zirkus Wibbelstetz insgesamt acht Mal pro Jahr. Dafür trainieren die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren wöchentlich mit professionellen Artisten sowie Zirkuspädagogen und absolvieren in den Ferien Intensivkurse.

Anja Tischer, März 2016