Wildtiere sind keine Zirkustiere! In kleinen Käfigen, engen Transportwagen und unzureichenden Gehegen leiden sie massiv. Das Platzangebot von Zirkussen kann die hohen Ansprüche, die ein Wildtier an Haltung und Unterbringung hat, in der Regel nicht erfüllen. Auch die Dressur ist oftmals alles andere als tiergerecht und mit Schmerzen und Leiden für die Tiere verbunden.

Kreativ protestieren

Aus diesem Grund ruft der Deutsche Tierschutzbund junge Gestaltungskünstler bis 26 Jahre dazu auf, ihren Protest gegen Tiere im Zirkus mit einem selbst designten Bild auszudrücken. Hier ist vor allem Einfallsreichtum gefragt, denn die drei kreativsten Einsendungen prämiert der Deutsche Tierschutzbund mit tollen Sachpreisen. Außerdem werden sie auf der Website und im Verbandsmagazin „Du und das Tier" veröffentlicht.

Pro Wildtierverbot

Der Wettbewerb steht unter dem Motto des Wildtierverbotes, das der Deutsche Tierschutzbund fordert. Er rät allen Tierfreunden, keine Zirkusveranstaltungen mehr zu besuchen, die Tiere im Programm haben, da eine verantwortbare Haltung in einem Zirkusunternehmen grundsätzlich nicht möglich ist. Dauerstress durch andauerndes Training und Transporte, engste Unterbringung, keine artgerechte Beschäftigung und kein Sozialkontakt zu Artgenossen - das Mitführen von Wildtieren darf für einen Zirkus nicht mehr zeitgemäß sein. Um diese Missstände kreativ auszudrücken ist der Zirkus Design Award die passende Plattform für junge Tierschützer.

Robin Schröder, April 2016