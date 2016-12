Zähne und Übergewicht

Im April 2015 befasste sich der 6. Kongress Kinder-Zahn-Spange in Frankfurt mit den Auswirkungen von Übergewicht auf die kieferorthopädische Behandlung. Die Ergebnisse: Kinder mit Adipositas, also starkem Übergewicht, zeigen früher Reifeentwicklungen.

Häufiger Kariesbefall



Ihr Zahnwechsel tritt rund ein halbes Jahr früher ein, eine kieferorthopädische Behandlung muss entsprechend früher beginnen. Das überschüssige Fettgewebe beeinflusst zudem den Stoffwechsel der Kinder. In der Folge heilen Entzündungen am Zahnfleisch schlechter ab, was das Risiko für Paradontitis erhöht.

Auch die Aktivität der Speicheldrüsen verändert sich insofern, als dass Karies häufiger auftritt. Stark übergewichtige Kinder bewegen sich weniger und ihr Gleichgewichtssinn ist gestört. In der Folge erleiden sie häufiger Stürze mit Schäden an den Frontzähnen.

Das Fazit des Kongresses: Adipositas kann den Erfolg einer kieferorthopädischen Behandlung behindern und hinauszögern.

Anja Tischer, Oktober 2015