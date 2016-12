Wozu Schreiben? Ich werde doch Maler!

KÄNGURU: Welche Altersgruppen begegnen Ihnen in der Klinik?

Simon Friede: Von Kindern mit wenigen Lebensmonaten, die beispielsweise schon von Geburt an beeinträchtigt sind, bis hin zu jungen Erwachsenen. Der Hauptanteil liegt zwischen drei und 16 Jahren.

Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen die Kinder im Vergleich zu Erwachsenen?

Beim Erwachsenen sind die Fähigkeiten in Sprache, Schreiben und Lesen weitgehend ausgereift. Das Kind hingegen befindet sich noch in der Entwicklung. Durch die akute Hirnverletzung erlebt es einen Verlust bereits erworbener Fähigkeiten, den es zunächst wieder „aufholen“ muss. Gleichzeitig muss es sich noch weiterentwickeln. Deshalb wird der Leistungsunterschied zwischen den kranken und gesunden Kindern meistens immer größer.

Wie bewältigen die Kinder diese Situation?

Sehr unterschiedlich. Oft beobachte ich, wie sich Kinder die Situation mit kindlicher Logik erklären. Ein Junge, der nicht mehr lesen und schreiben konnte, sagt zum Beispiel einmal zu mir: „Ich will doch Maler werden, dafür brauche ich gar nicht Lesen und Schreiben.“ Ich erlebe natürlich auch viel Frust, da ist es dann eine besondere Herausforderung für uns Sprachtherapeuten, die Motivation zur Therapie zu erhalten.

"Wenn niemand zum Reden da ist, wofür soll ich da sprechen lernen?"

Beobachten Sie da Unterschiede zu Erwachsenen mit Aphasie?

Bei Kindern finde ich so faszinierend, dass sie anders mit der Krankheit umgehen. Sie bringen eine große Lebensfreude mit, sind in der Therapie oft bereit, an ihre Grenzen zu gehen, und denken noch nicht so weit im Voraus. Viele betroffene Erwachsene in der Klinik bewundern das.

Wie reagieren die Eltern der Kinder?

Die Eltern haben ihre Kinder in großer Lebensgefahr erlebt und sind erst einmal nur froh, dass das Kind überlebt hat. Gleichzeitig haben sie meistens einen großen Ehrgeiz, dass alles wieder wie früher wird. Die Kunst ist, einen Mittelweg zu finden zwischen fordern und fördern. Die Eltern sollten nicht zu Therapeuten werden, können aber den Rehabilitationsprozess wesentlich unterstützen.

Wie wirkt sich die Situation auf das System Familie aus?

Geschwister sind oft die sekundären Leidtragenden, weil die Eltern wenig Zeit für sie haben. Einige reagieren mit Eifersucht. Das Familienleben, die Ehe und die Eltern als Person treten in den Hintergrund. Es ist wichtig, dass sie sich auch Zeit für sich selbst nehmen.

Auch die betroffenen Kinder sollen wieder am Leben teilnehmen, auf Kindergeburtstage gehen, in die Musikschule, Jugendgruppe oder zum Sport. Obwohl das alles vielleicht nicht mehr so einfach ist wie vorher. Da muss man kreativ sein und Lösungen finden. Die Alternative ist soziale Isolation. Und wenn niemand zum Reden da ist, wofür soll ich da sprechen lernen?

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Anja Tischer, März 2015