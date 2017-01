Wissenschaftsrallye für junge Entdecker

Schülerinnen und Schüler können am 4. Februar 2017 bei der Wissenschaftsrallye mitmachen und an einem Dutzend Stationen spannende Einblicke in die verschiedenen Uni-Institute erhalten. Dabei reichen die Themen von der Vielfalt der Pflanzen über Volkskrankheiten und Papier aus Gras bis hin zu Klimawandel, Dinosauriern und Meteoriten. Wissenschaftler aus Astronomie, Biologie, Botanik, Landwirtschaft, Geographie, Paläontologie, Geodäsie, Informatik, Biomedizin, Mathematik, Meteorologie, Mineralogie und Physik sind vertreten.

Museumsbesuch zu gewinnen



Die Rallye beginnt zwischen 10 und 11 Uhr im Foyer des Meinhard-Heinze-Hauses, Poppelsdorfer Allee 49, Bonn. Ausgestattet mit Lageplan und Laufzettel gilt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Aufgaben zu lösen. Haben sie mindestens zehn Stationen besucht, erhalten sie den Rallyepreis: einen Besuch im LVR-Landesmuseum Bonn mit zwei Begleitpersonen, sowie ein Essen in einer Mensa des Studierendenwerks.

Die Teilnahme an der Wissenschaftsrallye ist kostenlose. Jugendliche von 13 bis 17 Jahren können mitmachen. Zielpunkt der Rallye ist spätestens 16 Uhr wieder im Meinhard-Heinze-Haus.

Robin Schröder, Januar 2016