Wir heiraten!

BUDGET

Hochzeit ist etwas Romantisches – doch leider auch eine Geldfrage. Ein deutsches Brautpaar feiert mit durchschnittlich 60 Gästen und gibt 14.800 Euro für seinen großen Tag aus. Bevor ihr mit der Planung einsteigt, solltet ihr also klären, wie viel ihr ausgeben könnt und wollt.

Von der Raummiete über den Babysitter, das Outfit bis zur Einladungskarte – listet mögliche Kostenpunkte auf und überschlagt grob die Gästezahl sowie die damit verbunden Kosten. Überlegt, wo eure Prioritäten sind und in welchen Punkten ihr Abstriche machen könnt. Soll die Feier groß werden oder nur im kleinen Kreise stattfinden? Muss es das maßgeschneiderte Outfit sein oder darf es auch von der Stange kommen? Seid ehrlich zu euch selbst, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden.

LOCATION

Ob ländlich oder urban – in und um Köln/Bonn stehen euch die verschiedensten Ambiente zur Verfügung. Die beliebtesten Heiratsmonate sind Mai bis August. Viele Locations sind zu dieser Zeit schnell ausgebucht – zum Teil schon ein Jahr im Voraus. Es ist also nie zu früh, Preise anzufragen und Angebote einzuholen.

Auch hier müsst ihr klären, was ihr wollt: Soll es eine All-inklusive-Feier werden, bei der sich die Location auch um den Caterer und die Deko kümmert? Oder wollt ihr nur einen Raum mieten und für jedes Detail der Feier selbst sorgen? Die letzte Variante kann, muss aber nicht günstiger sein und bedeutet auf jeden Fall mehr Organisationsaufwand für euch. Fragt unbedingt nach Getränkepauschalen, denn die machen die Kosten kalkulierbar. Wird jedes Bier und jedes Glas Sekt extra abgerechnet, ist die Rechnung am Ende ein großes Überraschungsei. Auch Sperrfristen sind wichtig. Wer eine Party mit Open End plant, hat in der Stadt wegen Anwohnern oft das Nachsehen.

BÜROKRATISCHES

Wer sich beim Standesamt trauen lassen möchte, muss ich vorher anmelden. Wunschtermine könnt ihr frühestens ein halbes Jahr vorher festlegen. Schon vor der eigentlichen Anmeldung könnt ihr unter www.stadt-koeln.de euren Favoriten online vorreservieren. Zur Auswahl stehen Termine frühestens 40 bis 185 Tage im Voraus.

Verbindlich wird der Trautermin erst, wenn ihr zwischen dem 5. und 30. Tag nach der Vormerkung mit allen erforderlichen Unterlagen (Personalausweis, Abschrift aus dem Geburtenregister) persönlich zur Anmeldung erschienen seid. Achtung: Im Ausland Geborene müssen besondere Unterlagen vorweisen! Für die Anmeldung fallen Kosten ab 40 Euro an. Eheschließungen im Spanischen Bau sind kostenfrei, im Historischen Rathaus kommen für die Raumnutzung Gebühren ab 34 Euro auf euch zu.

iStockPhoto.com © Andrea Carolina Sanchez Gonzalez

EINLADUNGSKARTEN

Ist der Trautermin in trockenen Tüchern, könnt ihr Einladungskarten verschicken. Wer das Rad nicht neu erfinden will, nutzt Portale wie www.kartenmacherei.de oder www.myprintcard.de. Die Stückpreise variieren je nach Bestellmenge. 75 Karten gibt es ab rund 1,35 Euro pro Stück. Hinzu kommen Umschläge und Porto. Die Anbieter stellen eine große Anzahl an Vorlagen bereit, in die ihr zum Beispiel ein Foto von euch und eigene Texte einfügen könnt. Fordert eure Gäste dazu auf, euch bis zu einem bestimmten Datum eine Rückmeldung zu geben. Denn für die Kalkulation der Getränke und des Essens benötigt ihr spätestens eine Woche vor der Feier die feste Gästezahl.

Wer sicher gehen möchte, dass so viele Gäste wie möglich kommen, verschickt noch vor den offiziellen Einladungskarten „Save-the-Date-Karten“. Mit diesen Postkarten bittet ihr eure Gäste, sich euren Wunschtermin schon mal im Kalender rot zu markieren. Die offizielle Einladungskarte folgt dann später. Tipp: In den genannten Portalen könnt ihr auch Menü- und Tischkarten sowie Danksagungskarten gestalten.

MUSIK

Ob während des Essens, zum Hochzeitstanz oder zur Party – Musik ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer Hochzeitfeier. Die Möglichkeiten reichen von einer Live-Band über den DJ bis hin zur selbst erstellten Playlist, die der Laptop abspielt. Nachteil bei der letzten – sicher kostengünstigeren – Variante: Es gibt immer Gäste, die sich befugt fühlen, in der Playlist herumzuklicken, folglich werden häufig Lieder abgebrochen und neu angespielt. Die so entstehenden Musikpausen sind die absoluten Partykiller.

Kriterien für die DJ-Auswahl: Langzeiterfahrung, häufige Auftritte und gute Bewertungen im Netz. Außerdem sollte sich ein DJ auf die Wünsche des Brautpaars sowie der Gäste einstellen und zum Beispiel mit Wunschlisten arbeiten. Klärt mit dem DJ den groben Ablauf der Feier ab, damit er weiß, wann welche Musik gewünscht ist.

OUTFIT

Soll das Brautkleid weiß sein oder doch lieber farbenfroh? Bodenlang, knielang oder mit Schleppe? Heutzutage ist alles möglich und erlaubt. Der eine wird online im Dawanda-Shop glücklich, der andere verlässt sich ausschließlich auf maßangefertigte Ware beim Brautmodengeschäft und Herrenausstatter vor Ort. Entsprechend sind alle Preislagen möglich. Tipp: Der frühe Vogel schoppt entspannt. Wer im Sommer heiratet, kann sich ruhig schon im Winter umsehen. Der große Ansturm folgt danach. Wegen möglicher Gewichtsschwankungen erfolgt die endgültige Anpassung der Kleidung kurz vor der Feier. Auch für die passende Unterwäsche muss gesorgt werden. Der richtige BH zum Traumkleid ist unter Umständen nicht so schnell gefunden.

