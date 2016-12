Wintercamp für Fußballkids

Prominente Unterstützung: Nationalspielerin Bella Linden ist beim Camp der AFFK in Brühl als Trainerin dabei. Foto: Akademie für Fußballkunst

Fußball spielen bei Wind und Wetter: In den Winter-Fußballcamps für Kinder wird der kalten Jahreszeit getrotzt. Durchgeführt werden sie von der Akademie für Fußballkunst aus Brühl bei Köln. Vom 28.-30. Dezember 2016 sowie vom 02.-06. Januar 2017 können dann wieder fußballbegeisterte Kids zwischen 5 und 16 Jahren unter Anleitung ausgebildeter Fußballtrainer an ihrem Talent feilen.

Trainieren wie die Profis



Als Trainerin erwartet die Kids in der ersten Woche des Wintercamps in Brühl-Heide Bella Linden, Europameisterin von 2013 und aktuelle Spielerin in der FA Women’s Super League. Zurzeit spielt sie beim Birmingham City LFC, hat ihre Wurzeln allerdings im Rheinland. Nach dem Training steht sie für eine Fragerunde bereit und berichtet über ihr Leben als Profifußballerin.

Abwechslungsreiches Übungsprogramm



Das Camp setzt sich zusammen aus einem Stationstraining mit Übungen wie Ball-Hochhalten, Schusstraining sowie Ball- und Laufparcours. Das Konzept beinhaltet neben innovativen Methoden mit modernen Materialien – sowohl mit als auch ohne Ball – auch viele spielerische Elemente. Koordination wird ebenso geschult wie Taktik und Technik im Fußball. Den gemeinsamen Abschluss für Kinder und Trainer bildet ein Fußballturnier.

Robin Schröder/Quelle: Akademie für Fußballkunst, November 2016