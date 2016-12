Winter in der Werkstatt

Auch gemalt wird in der Werkstatt. Foto: Alanus

Malerei, Bildhauerei, Holzschnitt, Fotografie, Gesang und Körperarbeit - die Winterwerkstatt bietet unter der Leitung etablierter Künstlerinnen und Künstlern zwischen den Jahren Kurse für jeden Geschmack in den Ateliers und Studios des Alanus Werkhauses und der Alanus Hochschule an.

Kinderatelier - Die Heiligen Drei Könige und der Winterzauber

Das Erlebnis der Weihnacht in sich selbst hervorbringen: Sind wir ganz konzentriert an einer Sache, einer Tätigkeit hingegeben, dann kann er uns leuchten, der innere Stern. Kinder ab 6 Jahren können hier malen plastizieren, filzen, schnitzen, singen, lauschen und in der Natur spielen.

Leitung: Susann Meister-Duddeck

Kurszeit: 2. – 6. Januar 2017

Chor - Freies Singen in der Gruppe - Improvisieren und Gestalten

Gibt es einen musikalischen Ausdruck für „Licht“ und „Dunkelheit“? Aus der individuellen Deutung erwächst in der Gruppe eine gemeinschaftliche Klangbewegung, Formen entstehen, Konturen und Übergänge, die wiederum neue musikalische Wege weisen.

Leitung: Jürgen Böhme

Kurszeit: 27. – 31. Dezember 2016

L – ICH - T - Eurythmie zwischen den Jahren

Achtsame Bewegung lässt die Vielschichtigkeit des eigenen Körpers entdecken und weckt die Lebenskräfte neu. Expressivität bringt in Kontakt mit der inneren Weisheit. Im Hintergrund der gemeinsamen Arbeit stehen die eurythmischen Bewegungen für die Planetenkräfte im Menschen.

Leitung: Andrea Heidekorn

Kurszeit vom 27. – 31. Dezember 2016

Body-Mind-Centering® - Vom Körpererleben in die Gestaltung

Tanz zwischen Licht und Dunkel, Leere und Fülle, Ruhe und Bewegung: Zeit, den eigenen Leib als lebendiges Zuhause erforschen. Mit Tanz, Stimme und Berührung wird die Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks erforscht und künstlerisch gestaltet.

Leitung: Cornelia Budde

Kurszeit vom 27. – 31.Dezember 2016

Naturfotografie - Haiku im Bild

Keine zwei Schneeflocken gleichen einander. Die Einzigartigkeit solcher Kleinigkeiten gelangt ins Bild – weniger als Motiv denn als verdichtete Geschichte. Haiku mit der Kamera.

Leitung: Martin Timm

Kurszeit vom 27. – 31. Dezember 2016

Malerei - Kraft der Formen

Im Gegensatz zu den sprossenden Kräften und der Blüte des Sommers dominiert im Winter die bloße Form, das tragende Skelett, die scheinbar tote Materie. Die verjüngende Kraft der Form, aus der neues Leben hervorgehen kann, wird malerisch erforscht.

Leitung: Paul Pollock

Kurszeit vom 27. – 31. Dezember 2016

Holzschnitt - Experimente mit Hochdruck

Dem Zufall eine Chance geben, Neuland betreten und das Unbekannte willkommen heißen: Drucken kann – auch ohne Vorerfahrungen – ein Abenteuer werden. Ausprobieren, geschehen lassen und staunen – eine Quelle der Inspiration. Hell und Dunkel, daraus entsteht Form.

Leitung: Corinna Krebber

Kurszeit: 27. – 31. Dezember .2016

Bildhauerei - Idee, Hand und Material im Zusammenspiel

Die Tage zwischen den Jahren bergen das Potenzial, die eigenen künstlerischen Fragestellungen aufzuspüren und zu vertiefen. In der Arbeit mit den klassischen Bildhauermaterialien Holz und Stein sowie im experimentellen Spiel mit vielfältigen Materialkombinationen entstehen Skulpturen und Raumkompositionen.

Leitung: Catharina Rüdele-Wagner

Kurszeit vom 27. – 31. Dezember 2016



In der Werkstatt geht es im Winter künstlerisch zu. Foto: Alanus