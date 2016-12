Wimmelbuch: Mein 1. FC Köln

Beim Anschauen der fünf liebevoll gestalteten Papp-Doppelseiten geht jedem Fußballbegeisterten das Herz auf: Vor Beginn des Turniers versammeln sich FC-Anhänger aller Altersklassen und Nationalitäten auf dem Gelände vor dem Stadion, während die Fans auf der Tribüne bereits die Fahnen schwenken und dem Auftritt der Mannschaft vom Rhein entgegenfiebern.

Hennes auf jeder Seite versteckt

Mit Trikot und Schal singen sie leidenschaftlich die FC-Hymne, feuern die Spieler an und bejubeln jedes Tor. Hennes darf in dem bunten Gewimmel natürlich keinesfalls fehlen – das legendäre Maskottchen hat sich auf jeder Seite versteckt und wartet darauf, dass kleine und große Betrachter ihn im Fußballsammelsurium entdecken. Ganz ohne Text und nur mit Hilfe der kindgerechten Illustrationen erzählt das Buch spannende Geschichten rund um den traditionsreichen Verein.

Die bunten Szenen regen die Fantasie an und fördern das Lernen logischer Zusammenhänge. Der Detailreichtum der Bilder lässt den Betrachter immer wieder Neues entdecken! Auch bekannte Kölner Persönlichkeiten sind in dem Wimmelbilderbuch versteckt, das in enger Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln entstanden ist.