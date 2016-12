Jeden Tag heißt es „Leinen los“ am Rheinufer, wenn die Flotten der Personenschifffahrt „Köln Düsseldorfer“, kurz KD, ablegen. Die Schiffe entführen ihre Fahrgäste in die wunderschöne Rheinlandschaft entlang Köln über das Siebengebirge bis hin nach Koblenz und sogar Mainz.

Warum eine Schifffahrt nicht einmal mit einer Wandertour verbinden? Unter dem Titel „Wimmel-Wandertouren“ hält die KD drei Vorschläge bereit, wie Familien mit Kindern ausgewählte Regionen zu Schiff und zu Fuß erkunden können.

Eine Tour mit Kindern vorbereiten

Abgeleitet sind die Touren aus dem Wimmelbuch „Romantischer Rhein“, erschienen im Bachem-Verlag. Die liebevoll illustrierten Pappbilder eignen sich wunderbar, um die Ausflüge mit Kindern vorzubereiten. Hintergrundinfos, Sagen und Legenden über die einzelnen Ausflugsziele finden Familien nicht nur bei der KD, sondern auch in dem Buch „Rheinische Sagen und Geschichten“.

Drachenfelsen, Loreley oder Rüdesheim

Und wo geht es hin? Zum Beispiel ins Siebengebirge mit dem berühmten Drachenfelsen. Die Tour startet von Köln aus mit einer Fahrt auf dem Rhein. Dann geht es mit der Drachenfelsbahn auf den Berg, um eine – bei schönem Wetter – großartige Aussicht bis in die Eifel und nach Köln zu genießen. Ein weiterer Wimmel-Wander-Tipp ist die Fahrt zum Loreleyfelsen. Ausflugsziele in der Nähe des UNESCO-Welterbes: Burg Rheinfels oder die Sommerrodelbahn. Alternativ bringt die KD ihre Fahrgäste in die Region um Rüdesheim. Sehenswert ist nicht nur die schöne Altstadt, sondern auch die Adlerwarte für verletzte Greifvögel oder das Spielzeug- und Eisenbahnmuseum.

Müde Wanderfüße ruhen sich am Ende des Tages auf der Rückfahrt mit der KD aus. Auf den Schiffen können sich die Wanderer mit Eis, Kuchen oder einem herzhaften Abendessen stärken.

Bis 23. Juli 2015: Fahrkarte und Bücher gewinnen!

KÄNGURU verlost ein KD-Familienticket im Wert von 64 Euro (zwei Erwachsene und zwei Kinder) und fünfmal das Buch „Romantischer Rhein“ aus dem Bachem Verlag. Schickt bis zum 23. Juli 2015 eine E-Mail mit dem Betreff „Wimmel-Wandertouren“ an gewinnspiel@kaenguru-online.de.

Viel Glück!

Anja Tischer, Juni 2015