Gibt es Leben auf anderen Planeten? Wozu sind wir auf der Welt? Wie sieht Gott aus? Sind Träume echt? Und was passiert, wenn jemand stirbt? Kinder können einem Löcher in den Bauch fragen. Doch was antwortet man auf solche, zum Teil wirklich hoch komplexen, Rätsel? Zumal man sich die meisten Dinge selber nicht erklären kann und ein „Darum!“ einfach irgendwann nicht mehr reicht. Mit 08/15-Antworten und Ablenkungsmanövern („Willst du einen Lolly?“, „Oh, guck mal da!“) ist jetzt Schluss. „Wieso bin ich, wer ich bin?“ ist ein kleiner, aber wirklich feiner Ratgeber für die großen Fragen der kleinen Philosophen.

Für ratlose Eltern und neugierige Kinder

Die niederländische Autorin Suzanne Rethans lässt darin Experten und Expertinnen aller Art – vom Biologen über den Kabarettisten bis hin zur Traumforschein und dem Imam – kluge Kinderfragen beantworten und jedem Elternteil bleibt überlassen, welche Ansicht man für sich und seinen Nachwuchs als einleuchtend empfindet. Die unterschiedlichen Erklärungsansätze ermöglichen ein großes Spektrum an Blickwinkeln auf Themen wie Zeit, Religion, Leben oder Tod und lassen keinen Raum für DIE eine richtige Antwort. Das ist angenehm und zwanglos und macht Lust zum Weiterdenken. Und auch wenn das Buch nicht auf alle Fragen eine Antwort hat (z.B. Warum denn Fische so stinken, obwohl sie den ganzen Tag baden?), so es ist trotzdem ein gelungenes Nachschlagewerk für rumdrucksende Eltern und neugierige Kinder.

Levke Eilers (Praktikantin), Januar 2015