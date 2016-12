Wieselwusel – stiftet Chaos und Ordnung

Der kleine namenlose Erzähler des großformatigen Bilderbuchs vermutet, das Wieselwusel kam wahrscheinlich aus dem Keller. Es ist riesig, gleichzeitig aber unsichtbar und hat sich klammheimlich bei seiner Familie einquartiert.

Wieselwusel wirkt im Kleinen wie im Großen

In der Familie des kleinen Erzählers fühlt es sich sehr wohl, denn dort geht es immer hoch her – und das Wieselwusel ist immer mittendrin. Mit Vorliebe bringt es dort so einiges durcheinander, vom Nähkorb über die Werkzeugkammer, von der Handtasche bis hin zur Küche. Wieselwusel wirkt im Kleinen wie im Großen. Sein Lieblingsort ist und bleibt aber das Kinderzimmer, in das kommt es immer wieder gerne. Glücklicherweise haben alle Familienmitglieder ihre Strategien, um die Ordnung nach dem Besuch des unsichtbaren Chaos-Stifters wiederherzustellen. Wiederkommen darf das Wieselwusels aber dennoch gerne, denn: „Ohne Wieselwusel ist das Leben langweilig“, stellt der kleine Erzähler treffend fest.

Manifestiertes Chaos – künstlerisch umgesetzt

Journalist, Werbetexter und Autor Michael Krygier erzählt in „Wieselwusel“ vom Chaos selbst, das sich in der Gestalt des riesigen Wiesewusels manifestiert – auch wenn es sich im 28-seitigen Buch nicht entdecken lässt. Der Name des vermeintlichen Tiers entstammt dem Polnischen, dort nennt man es balagan, was übersetzt Chaos und Tohuwabohu bedeutet. In Bildsprache übersetzt wurde die Geschichte von Grafikerin Alicia Wasilka. In kunstvoll schraffierten doppelseitigen Bildern zeigt sie das Chaos, welches das Wiesewusel nach seinem Besuch hinterlässt. Dabei arbeitet Wasilka mit den Farben Orange und Petrol, durch den gezielten Einsatz von Silber werden kleine Akzente im Bilderbuch gesetzt. Die Lösung des Chaos, nämlich Ordnung in den Nähkorb, die Werkzeugkiste und die Küche zu bringen und die Handtasche immer schön zu sortieren, wird zwar nicht verbildlicht, vom kleinen Erzähler aber verbalisiert. Zudem gibt es für den geneigten Leser im künstlerischen Chaos viel mehr zu entdecken. Der Verlag empfiehlt das großformatig gedruckte „Wieselwusel“ für Leser ab 3 Jahren, aber auch ältere Leser werden sich vom kunstvoll illustrierten Buch durchaus angesprochen fühlen.

Stefanie Groß, November 2016