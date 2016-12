Am 1. November ist der 21. Welt-Vegantag. Der Kreis derjenigen, die ihn begehen, wird immer größer: 1,1 Millionen Veganer zählte der Vegetarierbund Deutschland e. V. (VEBU) im Januar 2015. Auch in immer mehr Familien wird die alternative Ernährung und Lebensweise zum Thema. Ihnen empfiehlt Reformhaus® „Das vegane Familienkochbuch“ von Jasmin Hekmati als informative Lektüre und inspirierende Vorlage zum Nachkochen.

„Hilfe, mein Kind is(s)t vegan!“ Wenn der Welt-Vegantag in diesem Jahr zum 21. Mal begangen wird, ist der Trend zu alternativer Ernährung und Lebensweise längst auch in den Familien angekommen. Viele Kinder fühlen sich angesprochen, Eltern begegnen ganz neuen Fragen am Küchentisch. Verlässliche Antworten dazu gibt Jasmin Hekmati in „Das vegane Familienkoch-buch“. Sie zeigt, wie vegan kochen mit der ganzen Familie funktionieren kann. Die gebürtige Teheranerin weiß, was der Tagesplan für Kinder verschiedenen Alters unbedingt enthalten sollte, und sagt, welche Nahrungsmittel wahre Vitamin- oder Eiweißbomben sind.

Aufklärung gegen Vorbehalte

Erhältlich ist das Familien-Kochbuch auch in den teilnehmenden Reformhäusern bundesweit. Rainer Plum, Vorstand der Reformhaus eG, will aufklären: „Manche Vorbehalte gegenüber der veganen Ernährungsweise halten sich hartnäckig“, erklärt er. „Deshalb ist der Welt-Vegantag für uns ein willkommener Anlass. Wir laden alle Interessierten ein, sich von unseren kompetenten Mitarbeitenden beraten zu lassen.“ In teilnehmenden Reformhäusern können KundInnen auch ihren Gesundheitsstatus messen und an der exklusiven Reformhaus® Challenge TRIÄT teilnehmen. Die Fachgeschäfte für ganzheitliche Gesundheit sind seit 128 Jahren Vorreiter in der vegetarischen und veganen Ernährung. „Qualitativ hochwertige Produkte kennzeichnen wir mit unserem vegan neuform-Qualitätssiegel“, so Plum. „Damit wollen wir den KundInnen eine klare Orientierung geben.“

Nährwerttabellen und Vegan-ABC

TV-Journalistin Hekmati will mit ihrem Kochbuch für die vegane Familie wissenschaftlich fundierte Informationen vermitteln. Nährwerttabellen sind genauso zu finden wie ein Sonderteil zur rein pflanzlichen Ernährung während Schwangerschaft und Stillzeit. Ein enthaltenes Vegan-ABC entstand in enger Zusammenarbeit mit Dr. Markus Keller, Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung (IFNAE). „Das vegane Familienkochbuch – Gesunde Lieblingsgerichte für Groß und Klein“ von Jasmin Hekmati hat 192 Seiten und ist für 24,90 € [D] und 25,60 € in allen teilnehmenden Reformhäusern erhältlich.



Reformhaus, Oktober 2015