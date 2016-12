Menschen mit Down-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21, haben das Chromosom 21 dreimal statt zweimal. Somit haben sie 47 statt 46 Chromosomen. Das macht sie zu ganz besonderen Menschen. Sie werden oft gesehen, aber nicht erkannt. Ihnen fehlt nichts, sie haben eher etwas mehr. Sie sind herzlich, stürmisch, direkt, einfach ganz besonders wunderbar. Zum Welt-Down-Syndrom-Tag möchten wir euch ein spannendes Schreibprojekt vorstellen.



„Man hört und sieht ganz vieles – das meiste davon geht zum einen Ohr hinein und sofort zum anderen Ohr wieder hinaus. Aber manches ist wichtig und bleibt im Kopf – das ist dann ein Ohrenkuss."

Alle sechs Monate erscheint die Zeitschrift „Ohrenkuss“ für Menschen mit und ohne Down-Syndrom. Es ist wohl eine der ungewöhnlichsten Zeitschriften, die man in Deutschland kaufen kann. Menschen mit Down-Syndrom geben einen Einblick in ihre Gefühlswelten und zeigen, was sie bewegt. Themen wie Liebe, Musik, Kultur, Mode und die kleinen und großen Skandale des Lebens finden bei Ohrenkuss Raum in tiefgründigen und direkten Texten. Gestaltet wird das Heft zudem mit ausdrucksstarken Fotos, die in jedem Pixel Würde zum Ausdruck bringen.

Mehr als 50 Menschen mit Trisomie 21 wirken pro Ausgabe am Ohrenkuss mit. Davon trifft sich ein festes Team zweimal im Monat in den Räumlichkeiten der downtown-werkstatt für Kultur und Wissenschaft in Bonn. Dort werden die Ideen und Themen diskutiert und gesammelt. Anschließend wird geschrieben, gezeichnet und diktiert. Das einzigartige ist, dass die Texte nicht korrigiert werden. Denn das, was zählt ist der Gedanke im eigenen Kopf – nicht die korrekte Rechtschreibung.

Ein besonderes Erlebnis ist es zudem, den Autorinnen und Autoren von Ohrenkuss bei ihren Lesungen zu lauschen.

Alle Informationen hierzu und zu dem Projekt gibt es auf der Website.



Lisa Maria Schulte, März 2016