Wege bei Stillproblemen

Wird zu wenig Muttermilch produziert, gibt es als Alternative immer noch industrielle Säuglingsnahrung. Eltern können hier aus einem großen Angebot an Produkten auswählen, die an verschiedene Entwicklungsstufen des Kindes angepasst sind. Doch bei Kauf, Zubereitung und Füttersituation ist einiges zu beachten. Damit Eltern hier gut beraten sind, hat der Landesverband der Hebammen NRW eine Anleitung von der WHO/UNICEF-Initiative "Babyfreundliches Krankenhaus" veröffentlicht.

BabySpezial hat außerdem noch diese Tipps für euch zusammen gestellt:

Muttermilch in der Kita: Empfehlungen vom Bund

Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums wurden im Jahr 2012 bundesweit etwa 500.000 Kinder unter drei Jahren in einer Kita oder Tagespflege betreut. Damit Mütter ihre Kinder dennoch so lange weiter stillen können, wie sie möchten, haben das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Nationale Stillkommission Merkblätter zum Umgang mit Muttermilch entwickelt. Eltern und Erzieher/innen finden in gesonderten Leitfäden hygienische Regeln, die sie für die Gabe von Muttermilch in der Kita zu beachten haben.

Frauenmilchbanken: Wichtig aber selten

Die Ärztin Dr. Marie-Elise Kayser hatte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Problem: Sie produzierte mehr Milch, als ihr Sohn trinken konnte. Deshalb gründete sie 1919 in Magdeburg die erste Frauenmilchsammelstelle Deutschlands. Hier konnten Mütter mit Milchüberschuss ihre abgepumpte Flüssigkeit in Fläschchen abgeben. Das kam vor allem Frühchen zugute. Ihr Verdauungssystem ist noch nicht richtig ausgereift und Muttermilch vertragen sie besonders gut. Kaysers Modell verbreitete sich weltweit. Doch mit der Entwicklung industrieller Milch und der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren verschwanden die Banken wieder. Seit die Vorteile der Muttermilch wissenschaftlich belegt sind und sich die medizinischen Kontrollmöglichkeiten verbessert haben, tauchen auch wieder die Frauenmilchbanken auf – bisher allerdings nur im Osten Deutschlands und auch dort soll es nur 13 Anlaufstellen geben. Informationen gibt es beispielsweise bei der Frauenmilchbank der Universitätsklinik Magdeburg.

Stillpausen am Arbeitsplatz: Gesetzlich geregelt

Stillen soll mit dem Beruf vereinbar sein. Deshalb legt das Mutterschutzgesetz fest, dass der Arbeitgeber einer Mutter „Stillpausen“ ermöglichen muss. Mindestes zwei Mal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde muss die Mutter frei bekommen. Die Pausen gelten als Arbeitszeit und treffen auch auf Teilzeitkräfte zu. Falls das Kind nicht am Arbeitsplatz gestillt werden kann, was bei den meisten der Fall sein dürfte, dienen die Stillpausen zum Abpumpen. Informationen dazu liefert das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Eltern-App: Guter Rat mit einem Klick

Das Netzwerk „Gesund ins Leben“ bietet Eltern mit der kostenfreien App „Baby & Essen“ kurze und prägnante Informationen zu jedem Monat im ersten Lebensjahr. Wie pumpe ich Milch ab? Wie lange kann ich Muttermilch aufbewahren? Wie bereite ich Säuglingsnahrung zu? Viele Fragen klären sich mit einem Klick. Es gibt einen Breifahrplan, einfache Rezepte und einen Papa-Modus für Väter. „Baby & Essen“ erspart langes Blättern in Büchern, bringt das Wesentliche auf den Punkt und vermittelt das Gefühl, immer einen fundierten Ratgeber in der Tasche zu haben.



Anja Tischer, April 2015