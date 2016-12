Wasser hat viele Gesichter

Zum neuen Jahr startet die Wasserschule Köln mit einer neuen Unterrichtsreihe im Wasserwerk Westhoven der RheinEnergie. Wasser und seine Gesichter ist der Name der neuen Reihe, die ab sofort zusätzlich zu den bekannten Unterrichtthemen in der Wasserschule gebucht werden kann.

An verschiedenen Stationen im Wasserwerk Westhoven können Schüler erforschen und entdecken was Wasser alles zu bieten hat. So erfahren sie an der Station „Wasser mit allen Sinnen", dass man Wasser nicht nur sehen und schmecken kann, sondern auch hören und riechen: Es tropft, plätschert, gluckert und riecht nach Meer, Schwimmbad oder vielem mehr.

Spielerisch biologische Grundlagen erforschen



An der Bastelstation basteln die Kinder mit farbigem Papier eine Teichrose und legen diese mit eingeklappten Blättern auf eine Wasseroberfläche. Nach wenigen Augenblicken erblüht die Teichrose. Grund hierfür ist die Fähigkeit von Wasser, in dünnen Röhren nach oben zu klettern (Kapillarwirkung) - bei der Teichrose sind das die Papierfasern. Auf diese plastische Weise lernen die Kinder selbst komplizierte biologische Grundlagen kennen und verstehen. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und Schulformen - von der Vorschule bis zur Sekundarstufe.

Sensibilisierung für Wasser



Die Wasserschule Köln ist eine Kooperation der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, der RheinEnergie und des Wasserforums Köln. Sie informiert Kinder und Jugendliche in verschiedenen Unterrichtseinheiten praxisnah und erlebnisorientiert über alle Aspekte des Wasserkreislaufs von der Trinkwassergewinnung bis zu Abwasserreinigung.

Ziel der Wasserschule ist es, Kinder-und Jugendliche für den Umgang mit Wasser zu sensibilisieren und für Natur- und Umweltfragen zu interessieren.

Wasserschule Köln, Januar 2016