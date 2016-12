Was wir mögen

Rückwärts vorwärts fahren

Der Reboarder ist ein rückwärts gerichteter Autositz für Babys und Kleinkinder. Im Vergleich zu vorwärts gerichteten Modellen gilt der Reboarder als bis zu fünf Mal sicherer. Sitzt ein Kind in Fahrtrichtung, wird sein Kopf bei einem Frontalaufprall mit enormer Wucht nach vorne geschleudert, was zu schweren Verletzungen der Halswirbelsäule führen kann. Im Reboarder hingegen wirkt die Sitzschale wie ein Schutzschild auf den Rumpf des Kindes.

Weitere Infos gibt es bei der Bloggerin Pia Drießen aus Niederkassel unter und bei der Online-Plattform Reboard Kindersitz.

Angebot für Flüchtlinge

Seitdem die Sport-Trainerin Nora Stark von buggyfit Köln die Bilder in den Nachrichten zum Thema Flüchtlinge gesehen hat, bietet sie interessierten Flüchtlingsfrauen die kostenlose Teilnahme an ihren Kursen an. buggyFit ist ein Outdoor–Sportprogramm, das auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers nach Schwangerschaft und Geburt zugeschnitten ist. So können Frauen nach der Rückbildungsgymnastik gemeinsam mit anderen Frauen und ihren Kindern trainieren, um fit und gesund zu bleiben. Die Kurse finden in verschiedenen Kölner Parks statt.

Krabbeln bei Kälte

Wir finden kalte Füße im Winter einfach schrecklich und freuen uns deshalb über die zauberhafte Herbst- und Winterkollektion der Kölner Designerin Sonja Rendez. Die Schuhe der Marke „Anna und Paul“ schützen und wärmen Kinderfüße sowohl im Haus wie auch draußen im Freien. Besonders angetan hat es uns das Modell Indian Star in G rau, bei dessen Anblick einem ganz warm werden kann. Schade nur, dass es die hübschen Krabbel- und Lauflernschuhe nicht bis Größe 41 gibt.

Croozen im Schnee

Zugegeben, hier in Colonia liegt eher selten ausreichend Schnee für winterliche Wanderungen mit Kleinkind. Aber Familien sind ja auch schon mal in schneereicheren Regionen unterwegs und dafür finden wir diese Idee großartig: Für den Croozer gibt es jetzt ein Ski-Adapter-Set, das in jede Kinderski-Carver-Bindung eingeklickt werden kann. Auf Mama oder Papa warten ein Zuggestänge und ein verstellbares Gurtsystem. Und los geht‘s: Ski Heil!

FC-Zimmer: Spürbar anders

Künftig können frischgebackene Eltern auf der Geburtsstation des St. Elisabeth-Krankenhauses Köln-Hohenlind die ersten Tage mit ihrem Kind in einem Familienzimmer verbringen, das dem 1. FC Köln gewidmet ist. Das Zimmer ist in den Vereinsfarben Rot und Weiß gestaltet. Typische FC-Fan-Artikel wie ein Fußballtrikot oder ein weißer Geißbock aus Gips vervollständigen das Ensemble. Der neue Erdenbürger erhält auf Wunsch direkt über das Krankenhaus eine Mitgliedschaft beim 1. FC Köln. Hier werden echte Fans geboren.

Anja Tischer, Oktober 2015