Von Waldläufern und Klettermaxen

Im hohen Bogen fliegt der Laserwurfstern durch die Luft. Tim* rennt zur Absturzstelle, wirft ein zweites Mal und trifft. Der Laserwurfstern ist nichts anderes als ein kurzer Stock und Tims Gegner sind hoch gewachsene Laubbäume, die gerade in voller Frühlingspracht stehen. Tim gehört zu den „Waldstrolchen“ am Forstbotanischen Garten, einem von rund sechs Waldkindergärten in Köln. Das Konzept der zweigruppigen Kita: Kinder und Erzieher halten sich den ganzen Tag im Wald auf – zu jeder Jahreszeit.

Jetzt, während der Osterferien, ist wenig los bei den Waldstrolchen. Zwölf Kinder machen sich in Richtung „Piratenwald“ auf, so haben sie ein kleines Waldstück nahe der Schillingsrotter Straße getauft. Sie sind mit wasserabweisenden Hosen und Jacken, Mützen und festem Schuhwerk ausgestattet. Wer hier aus welchem sozialen Milieu stammen könnte, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Denn alle tragen Matschsachen und dürfen dreckig werden. Star Wars- und Lillifee-Spielzeug bleiben zu Hause, jeder bringt nur das Nötigste mit.

Die Waldstrolche: immer draußen

Auch Enno, mit seinen drei Jahren der Jüngste, trägt seinen Rucksack schon selbst auf dem Rücken. Immer im Gepäck: Wechselkleidung, Handtuch, Brotdose und eine Sitzmatte für die Frühstückspause oder den Lesekreis in freier Natur. Erzieher Kai zieht zusammen mit einigen Kindern einen Bollerwagen über den holprigen Waldboden. Darin befinden sich Decken, ein Wassersack fürs Händewaschen, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Buch und eine Gitarre.

Die Waldstrolche sind immer draußen. Nur bei Minus-Temperaturen frühstücken die beiden Gruppen in ihren Bauwagen. „Gegen Kälte setzen wir aber vor allem auf Zwiebellook und mehr Bewegung“, sagt Erzieherin Sabrina Schwarz. Natürlich haben neue Eltern oft die Sorge, dass sich die Kinder erkälten könnten. „Aber ich habe den Eindruck, dass die Kinder durch das viele Draußensein seltener krank sind.“ Sabrina trägt braune Chucks und zerschlissene Jeans. Sie hat schon in verschiedenen Hauskindergärten und in einem Kinderheim gearbeitet. Dass ihr Weg sie in einen von Eltern gegründeten Waldkindergarten geführt hat, wurzelt in ihrer kritischen politischen Haltung. „In den sozialen Bereich wird zu wenig investiert“, sagt sie. „Ich habe viele Konzepte ausprobiert und überall mangelt es an Personal. Das war nichts für mich.“

Die Ruhe: kein Vergleich zu konventionellen Kindergärten

Hier bei den Waldstrolchen ticken die Uhren anders. Das beginnt beim Toilettengang in freier Wildbahn und gipfelt in einer Ruhe, die zum Gruppenlärm konventioneller Kindergärten kein Vergleich ist. Zwölf Kinder in einem Raum können nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die Kinder selbst zur akustischen Belastungsprobe werden. Im Wald hingegen ist die Geräuschkulisse eine völlig andere. Vögel zwitschern und von der fernen Hauptstraße sind gleichmäßige Motorengeräusche zu hören. Der sechsjährige Robert* klopft mit einem Hammer an einem umgestürzten Baum; Erzieher Kai erklärt leise, wie er aus einem Seil zwischen zwei Stämmen ein Klettergerüst knotet; zwei Mädchen sitzen auf dem Waldboden und zanken; in einem Baum kichert es.

Weiterlesen: Teil II Von Waldläufern und Klettermaxen