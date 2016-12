Von Nahrung und Nestwärme

Christoph erinnert sich bis ins Detail an jene herrliche Alchemie: Seine Großmutter verrührte drei Eier mit Mehl, Zimt und Zucker zu einem sämigen Teig und kochte einen Liter Milch auf. In die heiße Milch ließ sie die Teigmischung löffelweise ein und kochte das Ganze bei milder Hitze etwa fünf Minuten. In der Küche breitete sich der Duft nach warmer Milch und Zimt aus. Ein Traum.

An ganz, ganz besonderen Glückstagen, wenn Petra nach der Schule sturmfreie Bude hatte, wartete zu Hause ihr Lieblingsessen auf sie, vorbereitet von ihrer Mutter. Miracoli. Mit Rührei! Das waren für Petra die Inbegriffe ultimativer Freiheit: ein dampfender Teller mit Nudeln, Ei und wahnwitzig viel Soße – und dazu eine unfreiwillige, unautorisierte Leihgabe aus Mutters Bücherschrank: pralle Liebesschmöker wie etwa „Es muss nicht immer Kaviar sein“ von Johannes Mario Simmel.

Kulinarische Streifzüge

Auf der indonesischen Großinsel Java fand im Leben der kleinen Andita bis zu drei mal pro Woche ein Ritual statt, das ihre gesamte Kindheit auf das Wohligste bereicherte: Ihr Onkel Han veranstaltete im Haus ihrer Eltern in Gombong gesellige Runden, zu denen sich Freunde und Nachbarn in wechselnden Formationen einfanden, um Soto Ayam (Hühnersuppe mit Glasnudeln) aus ihren Lieblingsgarküchen und Fleisch-Spieße vom Saté-Mann ihres Vertrauens zu essen. Und Jahre später, als Andita in der 120 Kilometer entfernten Stadt Yogyakarta studierte, kam Onkel Han gelegentlich vorbei, um sie zu kulinarischen Streifzügen zu entführen – zu Restaurants und den typisch indonesischen Märkten, deren üppige Angebote von frischer Ananas über Fisch bis hin zu in Bananenblätter gewickelte Klebreiskuchen reichen.

Der „gefühlte“ Nährwert

Was ist dran an den Leibspeisen, von denen wir Jahrzehnte später noch zehren? Sie befördern uns durch Raum und Zeit, verbinden uns mit unvergesslichen Orten und Momenten, mit geliebten Menschen – auch mit denen, die wir einst waren. Und die Freude lässt sich noch steigern: Indem wir den Gaumenschmaus gemeinsam mit unseren eigenen Kindern zelebrieren. Im zuweilen stressigen Familienalltag allerdings überlagern Diskussionen und Streit um Essverhalten und Tischmanieren manchmal das, was mit dem Essen eben auch einhergeht und was man den „gefühlten Nährwert“ nennen könnte.

Unerreichbare Ideale?

Jenen heimeligen Zauber, der sich entfaltet, wenn wir unseren Kindern beim Essen Wärme, Wissen und liebenswerte Eigenarten weitergeben. Vielleicht eifern wir Eltern, beeinflusst durch Ratgeber und schönen Bildern aus den Medien, gelegentlich unbewusst doch einem unerreichbaren Ideal nach: Klein und Groß sittsam vereint am Tisch, sich in moderater Tonlage unterhaltend, über nährwertoptimierten Mahlzeiten. Je ehrgeiziger die Phantasie, desto größer ist in der Realität das Konfliktpotenzial.

Wenn wir jedoch Raum für Rituale schaffen, die sich natürlich aus den Neigungen und dem Rhythmus der Familie ergeben, kann bereits die Zubereitung von Essen ein Fest sein. Und neben den emotionalen Aspekten gibt es natürlich noch überaus rationale Beweggründe, gelegentlich gemeinsam mit unseren Kindern den Kochlöffel zu schwingen. Als da wären: Wertschätzung für gute, gesunde Zutaten.

