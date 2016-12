Vom Sesshaftwerden

In der Jungsteinzeit entwickelten sich Jäger und Sammler zu Ackerbauern und Viehzüchtern. Sie rodeten Wälder, bauten erste Siedlungen und wurden sesshaft. Vom 5. September 2015 bis 7. Februar 2016 präsentiert das LVR LandesMuseum Bonn diese umwälzende Epoche in der Ausstellung „Revolution Jungsteinzeit“.

Die Sonderschau zeigt Ergebnisse aus

50 Jahren intensiver archäologischer Forschung in NRW und stellt überraschende Bezüge zur heutigen Zeit her. Eine originalgetreue Rekonstruktion eines jungsteinzeitlichen Langhauses, Mitmachbereiche, Medienstationen und Workshops machen die Ausstellung zu einem interaktiven Erlebnis. Am 26. und 27. September, dem „Holz-Erlebniswochenende“, dürfen die Besucher sich auch selbst in der Bearbeitung von Holz versuchen.

Anja Tischer, August 2015