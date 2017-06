Viel los im Kölner Zoo

Am 14. Juli joggen die Besucher wieder im Rahmen des Kölner Zoolaufs über das grüne Gelände – Kinder dürfen natürlich mitmachen. Wer dabei sein möchte, meldet sich im Internet unter www.koelner-zoolauf.de an.

Die kleine Rüsselbande



Auch sonst ist viel los im Zoo. Schaut doch mal bei der kleinen „Kölner Rüsselbande“ vorbei, bestehend aus „Kitai“, „Jung Bul Kne“ und „Moma“. Die Elefantenbabys wurden dieses Jahr im Zoo geboren und zählen derzeit mit Abstand zu der größten Besucherattraktion. Oder besucht einmal die Sibirischen Tiger, von denen ihr einen auf unserem Titel seht. Kater „Sergan“ ist erst seit Januar in Köln und damit noch ein richtiger Immi. Die Tigerkatze „Hanya“ dagegen lebt schon einige Jahre in der Domstadt und hat hier bereits zwei Würfe aufgezogen.

Viele Tierkinder und neue Bewohner



Übrigens gab es in den vergangenen Monaten nicht nur im Elefantengehege Nachwuchs. Zwei Moschusochsen, ein Bambuslemur und ein Ringelschwanzmungo erblickten das Licht der Welt. Ab Sommer erwartet euch außerdem mit den Batengs eine neue Tierart im Zoo. Die südostasiatischen Wildrinder sind in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht und dürfen sich in Köln über ein modernes Gehege mit Außengelände, Bepflanzung, Wasserstelle, Rückzugsmöglichkeiten, Warmhaus und Fernwärmeversorgung freuen.

Die Zoosafari und der erweitere Spielplatz



Tipp: Täglich um 11.30 Uhr startet für Kinder eine Zoosafari. Treffpunkt ist am Safari-Vari am Haupteingang. Außerdem wurde der beliebte Spielplatz im Zoo erweitert und hält neue Überraschungen für Kinder bereit.

Anja Janßen, Juni 2017