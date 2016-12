Urlaub, Rad und Bahn?

In den meisten Nah- und Fernverkehrszügen Deutschlands kann man inzwischen Fahrräder mitnehmen. ICs, ECs und CityNightLines haben Fahrradabteile, in denen Räder und Anhänger befestigt werden können. Dieser Platz muss reserviert werden, außerdem braucht jedes Rad ein eigenes Ticket. In ICEs können bisher nur Falträder mitgenommen werden, denn sie gelten als Gepäckstück. Doch die neue ICE-Generation soll Mehrzweckabteile bekommen, die sich auch für Räder eignen.

Im Personennahverkehr gehören Waggons mit Fahrradsymbol, breiten Türen und stufenlosem Einstieg auf den meisten Strecken inzwischen zum Standard.

Preise

Ein internationales Fahrradticket kostet zehn Euro, ein Fahrradticket für Deutschland neun Euro (mit allen BahnCards sechs Euro). Im Nahverkehr des VRS dürfen Fahrräder mitgenommen werden, solange genug Platz ist und das Rad ein Ticket hat. Für die regelmäßige Fahrradmitnahme eignet sich ein Monatszuschlag, der 33,80 Euro kostet. Sonst gilt die Preisstufe 1b/2a für Räder, egal wie weit sie fahren.

Call a Bike

Die Bahn vermietet über das Angebot "Call a Bike" Räder. Registrierung und Handy genügen, um in Köln oder Bonn ein Rad zu mieten. Eine Karte im Web zeigt die Standorte an. Einfach die Telefonnummer auf dem Deckel des Fahrradschlosses anrufen und so den vierstelligen Öffnungscode erhalten. Beim Abstellen reicht es in Köln, das Rad innerhalb des Gürtels an einer großen Kreuzung abzustellen. Der Grundtarif kostet 8 Cent pro Minute und maximal 15 bzw. 9 Euro (mit Bahncard und für Studenten) pro Tag.

Hotline für Radfahrer

Die DB-Radfahrer-Hotline gibt z.B. Antworten auf Fragen zu besonderen Rädern wie Tandems oder Liegerädern im Zug. Sie ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0180 – 699 66 33 zu erreichen (20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, max. 60 Cent pro Anruf aus dem Mobilfunknetz).

Kostenlos mit der Deutschen Bahn

Bei der Bahn fahren Kinder bis zu 14 Jahren kostenlos bei ihren Eltern oder Großeltern mit.

Außerdem lohnen sich preiswerte Gruppentickets für Familien.

Einmal Hamburg und zurück

Der Hamburg-Köln-Express (HKX) fährt etwa zweimal täglich vom Kölner Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona. Von den acht Zwischenhalten liegen die meisten im Ruhrgebiet. Das Unternehmen bietet Familien ab vier Personen in den Sommerferien einen Rabatt von 25 Prozent (gilt nicht freitags und sonntags). Der Preis liegt ab 18 Euro. Kinder zahlen in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern pauschal fünf Euro inklusive Sitzplatzreservierung.

Parisfahrt mit Wickeltisch

Der Thalys verbindet Köln mit dem Gare du Nord in Paris. Familien reisen am besten in den Wagen 7, 17 oder 27. Darin gibt es Wickeltische und Flaschenwärmer. Zwei Erwachsene mit einem Kind fahren zum halben Preis, Kinder unter vier Jahren fahren sowieso kostenlos. Für Kinder bis zwölf Jahren kostet der Tarif je nach Buchungszeitpunkt und Comfort zwischen 15 und 39 Euro.



Christoph Schrahe, Juni 2015