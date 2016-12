Unglaublicher Schokoladenpudding

Du brauchst:

180 g Mehl

30 g Kakaopulver

3 TL Backpulver

180 g Zucker

180 ml Milch

90 g Butter

2 Eier



Backofen auf 180 Grad vorheizen. Mehl, Backpulver, Kakaopulver und Zucker in einer Schüssel mischen. Milch, Butter und Eier verrühren und dazu geben. Mit einem Holzlöffel schnell zu einem glatten Teig rühren. Teig in eine gefettete Auflaufform füllen.



Jetzt kommt die Soße – der absolute Clou an diesem Rezept.

Du brauchst

375 ml Milch

250 ml Wasser

200 g dunkle Schokolade



Milch, Wasser und geraspelte Schokolade langsam etwas erwärmen, bis die Schokolade sich aufgelöst hat. Soße über den Puddingteig gießen und die Form in den Ofen stellen. Pudding etwa 45 Minuten backen bis sich die Oberfläche fest anfühlt. Achtung: Nach kurzer Zeit macht es „Blubb“ und die Soße verschwindet unter dem Teig!



Guten Appetit!