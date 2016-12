Unfälle von Kindern vermeiden

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat kürzlich eine Online-Datenbank zur Kindersicherheit umfassend überarbeitet. Redaktionell wird die Datenbank von der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) "Mehr Sicherheit für Kinder" betreut. "Die Datenbank ermöglicht auf dem Gebiet der Kinderunfallprävention einen umfassenden Überblick über eine Vielzahl von Akteuren, Maßnahmen und Angeboten. Damit erhalten nicht nur Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher eine Orientierung, sondern auch die Anbieter selbst können sich über qualitätsgesicherte Angebote zur Unfallverhütung für Kinder in anderen Regionen oder Bundesländern informieren." so die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Dr. Heidrun Thaiss.

Umfangreiche Aufklärung für mehr Kindersicherheit



Die Datenbank umfasst etwa 600 Materialien und Maßnahmen, wie Faltblätter, Broschüren, Checklisten, CD-ROM, Poster und Medienpakete, die dazu beitragen sollen, Unfälle bei Kindern zu vermeiden. Sie bietet außerdem Informationen über Projekte, Veranstaltungen und Fortbildungsprogramme, die in Deutschland rund um das Thema Verhütung von Kinderunfällen durchgeführt werden. Fachkräfte wie Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher finden Medienpakete, mit denen sie das Thema Unfallverhütung in ihrem beruflichen Alltag bearbeiten können. Kinderarztpraxen und Beratungseinrichtungen können für Eltern

Merkblätter oder Informationsflyer in der Datenbank anfordern.



"Es ist gut und wichtig, dass bereits viele Organisationen über die Verhütung von Kinderunfällen aufklären", sagt Martina Abel, Geschäftsführerin der BAG. "Aber wir müssen noch mehr Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und Praxis davon überzeugen, dass die Stärkung der Kindersicherheit ein wichtiger Beitrag zur Kindergesundheit ist."



Die meisten der über 220 in der Datenbank verzeichneten Anbieter kommen aus dem Bereich der Unfallversicherungen, des Öffentlichen Gesundheitswesens, von Krankenkassen, freien Trägern und Initiativen, von Polizei, Familienzentren und Kliniken. Mit qualitätsgesicherter und wirksamer Prävention kann ein Großteil der Kinderunfälle vermieden werden.



Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, November 2015