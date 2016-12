Und plötzlich haben sie ein Gesicht

Dass hier einmal das ehemalige Versorgungsamt stand, lassen nur noch die schweren Mauern des gleichförmigen Baus erahnen. Matte Fensterscheiben blicken aus dem besprayten Gebäude auf die Schnellstraße. Das Gatter steht offen und gibt den Blick frei auf die Notunterkunft für Flüchtlinge an der Boltensternstraße in Köln-Riehl. Im Eingang stehen zwei Jugendliche und essen Chips. Männer, Frauen und Kinder kommen und gehen.

Zusammen mit der Gymnasiallehrerin Maya Perkow und ihrem Kollegen Volker Kühl besuche ich heute die Familie Sabiha*. Das Ehepaar ist mit seinen Kindern aus Bosnien-Herzegowina geflüchtet und lebt seit einem Jahr in Deutschland. Perkow und Kühl engagieren sich als Paten für die Kinder. Sie beteiligen sich damit an einem Projekt mit dem umständlichen Titel „Außerschulische Betreuung von Flüchtlingskindern durch ehrenamtliche Patinnen und Paten“ – eine Initiative des Kölner Flüchtlingsrats und der Kölner Freiwilligenagentur, finanziert durch die Stadt Köln.

Pädagogische Vorerfahrung erwünscht

Noch ein gutes Jahr soll das Projekt andauern. Die ehrenamtlichen Helfer treffen sich ein bis zwei Mal wöchentlich mit einem oder mehreren Kindern. Sie bieten Freizeitaktivitäten an, helfen bei den Hausaufgaben oder trainieren mit den Kindern den Schulweg. Bisher gibt es 22 Paten. Eigentlich sollten es bis April dieses Jahres doppelt so viele sein. Die Initiatoren suchen noch weitere Helfer. Interkulturelle und pädagogische Vorerfahrung ist erwünscht. Regelmäßig treffen sich die Teilnehmer zu Besprechungsrunden und reflektieren das Erlebte.



Patin und Lehrerin Maya Perkow © Anja Tischer

Als wir das Zimmer der Sabihas betreten, gibt es ein großes Hallo. Herzliches Lachen, fester Händedruck, die Kinder grüßen höflich. Die Eltern bieten uns Stühle an dem einzigen Tisch an. Mit drei Söhnen im Alter von sechs, acht und zehn Jahren leben sie in dem quadratischen Raum. Die Stockbetten hat die Familie auseinandergebaut und aufgereiht. Das quietsche nachts weniger, erklärt der Vater mit Gesten und einzelnen deutschen Wörtern. In einer Ecke läuft ein Fernseher, an einer Wand hängt ein Tierposter, das aus einer Apothekenzeitschrift stammen könnte, auf einer Fensterbank liegt ein Teddy. Es riecht nach Zigarettenqualm und Übergangslösung. Die Kinder sind eingeschüchtert durch meinen Besuch, aber die dunklen Augen mustern mich neugierig. Meine Anwesenheit scheint in Ordnung zu sein, denn ihre Eltern bieten mir lächelnd Wasser und Kaffee an.

„Die Kinder flogen uns in die Arme.“

Bereits vor seiner Patenschaft spendete Volker Kühl Geld für Flüchtlinge, doch das reichte ihm irgendwann nicht mehr. „Ich hatte Lust, endlich etwas zu tun“, erzählt der 38-Jährige. Genau wie seine Kollegin Maya Perkow, die deshalb Kontakt mit dem Kölner Flüchtlingsrat aufgenommen hatte. „Natürlich, vor dem ersten Treffen waren wir aufgeregt“, sagt die 31-jährige Deutschlehrerin. Was sollen wir mit den Kindern unternehmen? Wie verständigen wir uns überhaupt mit ihnen? „Doch die Kinder flogen uns direkt in die Arme“, erinnert sich Kühl. Die Dankbarkeit der Eltern überraschte beide.

Der zehnjährige Mohammed balanciert ein Tablett mit Gläsern und Tassen, die er vermutlich im Gemeinschaftsbad auf dem Gang gespült hat. Auf den Toiletten riecht es nach Urin, es gibt kein Toilettenpapier, keine Seife und Handtücher. Das muss sich scheinbar jeder selbst mitbringen. Mutter Abida Sabiha kocht Kaffee auf zwei elektrischen Herdplatten im Zimmer und rührt den Zucker direkt in die Kanne. Heiß und süß. Als Maya Perkow ihre Tasse leert, bietet die Mutter sofort mehr an.

Weiterlesen: Und plötzlich haben sie ein Gesicht - Teil II