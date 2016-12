Für immer mehr Menschen ist Umweltbewusstsein ein zentraler Aspekt des eigenen Urlaubs. Möchte man beim Reisen auf die Umwelt achten, gibt es zum Glück eine Reihe nützlicher Apps, um ohne großen nachhaltig für die Natur zu planen. Hier findet ihr fünf praktische Apps für umweltbewusstes Reisen, die von der Art der Anreise bis zur Suche nach dem Bio-Laden am Urlaubsort reichen.

Eco Traveller

Eco traveller ist das digitale Magazin für nachhaltiges Reisen. Hier findet ihr interessante Reiseziele, Berichte über Trends im Öko-Tourismus und zahlreiche Tipps für umweltschonendes Reisen. Passend zur Website gibt es eine App als informativen Begleiter für Weltenbummler, die auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein Wert legen.

iOS | Android

Captain Train

Das Reisen mit der Bahn ist natürlich besonders angesagt bei umweltbewussten Touristen, denn wer Bahn fährt, tut etwas gegen den Klimawandel. Doch grenzüberschreitend Bahntickets zu kaufen war bisher oft mit einigem Aufwand verbunden. Captain Train ändert das: In dieser App können Bahntickets europaweit für 20 Länder gebucht werden. Verbindungen unterschiedlicher Bahnanbieter werden automatisch kombiniert – das spart Zeit und Geld. Der komplette Buchungs- und Bezahlungsprozess wird direkt über die App abgewickelt und die Fahrkarten bekommt ihr bequem als Online-Ticket ausgestellt.

iOS | Android

komoot

Das Erkunden einzigartiger Landschaften zu Fuß oder per Rad gehört zu den Klassikern des Öko-Tourismus. Doch gerade die Streckenplanung kann eine echte Herausforderung sein. Mit komoot gibt es nun eine Navigations-App mit verlässlichem Routenplaner für Rad- und Wandertouren. Angaben zu Distanz, Höhenmetern, Schwierigkeitsgrad und Wegbeschaffenheit helfen, stets die passende Tour auszusuchen. Darüber hinaus verfügt die App über Offline-Karten für Touren abseits des Funknetzes, eine Highlight-Funktion für interessante Orte und Sprachnavigation.

iOS | Android

Carjump

Am Urlaubsort angekommen will man natürlich auch vor Ort mobil sein, um die Umgebung zu erkunden - idealerweise möglichst umweltfreundlich. Ihr könnt ein Fahrrad ausleihen oder bei weiten Strecken und zu großen Gebieten einen Carsharing-Service nutzen. Dank Carjump wird die Suche nach dem passenden Anbieter kinderleicht. Mit der App haben Nutzer jederzeit Zugriff auf die Angebote führender Car- und Bikesharinganbieter in Deutschland. So bekommt ihr ein maximales Angebot zur Verfügung. Hier kann gezielt nach Elektrorollern oder Elektroautos gesucht werden.

iOS | Android

Such dich grün

Die App des Portals "Such dich Grün" ermöglicht es, an jedem Ort die passenden Geschäfte oder Einrichtungen für den umweltbewussten Reisenden zu finden: von Bio-Läden bis zu Geschäften für Naturmode, von Restaurants mit regionalen Produkten bis zu nachhaltigen Wellnesshotels. Die App verfügt über mehr als 8.000 Einträge, die mit Erfahrungsberichten aus der Community aufwarten. Zusätzlich wird angezeigt, über welche Öko- und Nachhaltigkeitssiegel eine Einrichtung verfügt.

iOS | Android

Robin Schröder, Juni 2016