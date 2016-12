Trommelabenteuer

Cherokee, Mambo Jambo, Rumbadano – Die Titel auf der CD „Trommelabenteuerreise“ riechen nach großer weiter Welt und fremden Ländern. Da geht es um den Panda Ming Lao, der sich erschreckt, sobald er niest oder ein Känguru, das trommelt, tanzt und boxt. Das Team um den chilenischen Musiker und Trommler Mario Argandona bringt damit eine multikulturelle Mitmach-CD heraus – basierend auf der mehrjährigen Erfahrung mit Trommelworkshops für Kinder.

Lieder in Karaoke-Ausführung

Die mal asiatisch, mal afrikanisch oder südamerikanisch angehauchten Melodien wecken Neugier an fremden Ländern und Kulturen. Einfache Texte mit Wiederholungscharakter, gesungen von Erwachsenen und einem Kinderchor, animieren die Kinder zum mitmachen. Die Lieder transportieren Themen wie Freundschaft, Toleranz und Gemeinschaftssinn. In dem Stück „Hallo Freunde“ singen sich die Kinder beispielsweise durch amerikanische, europäische, arabische und asiatische Begrüßungsfloskeln. So nähern sie sich mit Spaß und auf sinnliche Art fremden Sprachen. Liedzeilen wie „wir sind einzigartig“ und „gemeinsam geben wir jetzt Gas“ stärken Selbstbewusstsein und Gruppengefühl.

Ideal für den Singkreis in Kita und Schule

Dabei wollen die Produzenten mehr als bloßes Mitsummen erreichen. Mehre Stücke gibt es in Karaoke-Ausführung, ein weiteres mit Temposteigerung zum mitrommeln. Dadurch wird die CD zur idealen Unterstützung in Singkreisen von Kindergärten und Schulen. Und der Känguru-Song kam in der Redaktion selbstverständlich besonders gut an!

Oktober 2014, Anja Tischer