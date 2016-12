Wer schon immer einmal wisssen wollte, wie ein Maus-Spot entsteht und vielleicht sogar selbst Maus, Elefant und Co. im eigenen Trickfilm inszenieren möchte, kann jetzt das neue Trickfilmstudio im „Museum mit der Maus" besuchen. Hier lernen Kinder und Jugendliche spielerisch Schritt für Schritt die Entstehungsprozesse eines kurzen Zeichentrickfilms kennen und können selbst gestalterisch aktiv werden.

Von der Skizze zum fertigen Film

Die Stationen des Studios sind in drei Arbeitsbereiche aufgeteilt: Zeichnen, Bewegen und Bearbeiten. Zuerst braucht ein Trickfilm natürlich Zeichungen. An der ersten Station können Kinder also mit Stift und Papier die Hauptfiguren ihres Films entwerfen. Entweder sie pausen die Maus und ihre Freunde ab und malen sie nach Belieben aus oder sie kreieren ganz eigene Fantasiefiguren.

Entweder sie zeichnen direkt auf einen Filmstreifen und legen diesen in ein Trommelkino ein, um mit 24 Bildern pro Sekunde flüssige Bewegungen wahrzunehmen, oder sie nehmen Papier und schneiden ihre fertigen Figuren anschließend aus, um sie mit zur nächsten Station zu nehmen.

Und Action!

An der zweiten Station, Bewegen, geht es richtig los: Mit den eigenen Zeichnungen oder den bereits zur Verfügung stehenden Spielfiguren von Maus, Elefant und Ente wird der Film gedreht. Die Figuren gibt es in verschiedenen Posen, mit zahlreichen Objekten und mehreren Hintergründen. Die Kinder können aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen und sich ihre ideale Filmszene zusammenstellen. Dann wird der Knopf an der Kamera gedrückt und dem virtuellen Filmstreifen wird ein neues Einzelbild hinzugefügt. Durch Bewegen der Figuren können die einzelnen Szenen schrittweise verändert werden, bevor das nächste Foto geschossen wird. Durch diese Stop-Motion-Technik entsteht bei schnellem Abspielen der einzelnen Fotoaufnahmen der endgültige Film.

Geräusche und Musik

Zum Schluss geht es ans Bearbeiten des Clips. Nun können die Kinder ihrem selbstkreierten Zeichentrickfilm noch Alltagsgeräusche, Hintergrundmusik oder auch für die Figuren charakteristische Sounds hinzufügen. Das Ergebnis bekommt natürlich stilecht einen eigenen Titel und Abspann, mit Regie, Kamera und Ton. So kann der fertige Film auch später professionell den Freunden und der Familie präsentiert werden. Die eigene Datei kann noch vor Ort im Trickfilmstudio direkt per Mail verschickt werden, damit sie auch von Zuhause aus erneut angeschaut, geteilt oder hochgeladen werden kann.

Jetzt gibt es im „Museum mit der Maus" also nicht mehr nur die Sachgeschichten hautnah zu erleben, sondern auch die Lachgeschichten zum Selbermachen. Hier lernen Kinder den kreativen Umgang mit Multimediatechnologien und können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das Trickfilmstudio ist ein Gemeinschaftsprojekt des Odysseum, der Stiftung Wissen der Sparkasse KölnBonn, des WDR und der WDR mediagroup.

Robin Schröder, Juni 2016