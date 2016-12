Trampolin: Fliegend leichte Fitness

Wenn die sechsfache Mutter und Schauspielerin Angelina Jolie sich mal so richtig auspowern will, dann hüpft sie eine Runde auf dem Trampolin – heißt es in der Boulevardpresse. Was in den USA schon längst „en Vogue“ ist, fasst auch in Deutschland zunehmend Fuß. Köln beispielsweise erwartet für das Frühjahr die Eröffnung seiner ersten Trampolinhalle namens „Superfly“. Die fliegend leichte Sportart ist nicht nur für Kinder ein absolutes Highlight, sondern wird auch unter Erwachsenen immer populärer. Denn die gesundheitlichen Vorteile sprechen für sich.

Hedwig Richter ist Expertin für Trampolinturnen an der Sporthochschule Köln. Sie bildet Sportlehrer auf dem Groß-Trampolin aus, das im Breiten- und Wettkampfsport zum Einsatz kommt. „Beim Joggen und vielen anderen Sportarten hat man immer eine stoßförmige Belastung“, erklärt die Sportwissenschaftlerin. Anders beim Trampolinspringen. „Wenn man es richtig betreibt, taucht man tief in das weiche Tuch ein und das ist besonders schonend für die Gelenke“, so Richter. Die Sportart ist deshalb auch für Erwachsene attraktiv.

Richtig springen will gelernt sein

Auch der Rücken freut sich über das Hüpfen auf dem Tuch – vorausgesetzt man springt technisch sauber, das heißt mit ausreichender Körperspannung und ohne Hohlkreuz. Daneben schult das Trampolinspringen eine Fähigkeit, die gebraucht, aber oft unterschätzt wird: die Koordination. Dazu zählen beispielsweise Orientierungs- und Gleichgewichtssinn. Diese wichtigen Fertigkeiten werden beim stupiden „Pumpen“ an Fitnessgeräten häufig vernachlässigt.

Und noch einen Vorteil hat das Trampolin: den Spaßfaktor. Das Springen auf dem weichen Tuch ist motivierend – eine wichtige Voraussetzung, um wirklich langfristig zu trainieren. Regelmäßig Springen unter Anleitung können Kinder und Erwachsene beispielsweise in Turnvereinen. Auf dem klassischen Groß-Trampolin mutet ein Sprung schon wie ein kleiner Flug an. Auch Freizeitsporthallen und Freizeitparks locken mit den beliebten Geräten.

Das „Mini-Trampolin“ als Fitnessgerät

Fitnessstudios setzen sogenannte Mini-Trampoline gerne als Fitnessgerät ein. Bei einem Meter Durchmesser Hüpffläche sind natürlich keine flugartigen Sprünge möglich. Leichtes Wippen, kleine Sprünge, Hampelmann oder Joggen auf der Stelle haben jedoch einen gezielten Trainingseffekt und straffen den ganzen Körper. Bereits 20 Minuten auf dem Gerät kurbeln die Fettverbrennung an.

Um in den eigenen vier Wänden zu trainieren, gibt es sogar klappbare Trampoline. Die AOK Gesundheitskasse empfiehlt beim Kauf auf Qualität zu achten: Die Geräte sollten TÜV-geprüft sein, über den Sportfachhandel bezogen werden und durch eine gute Randpolsterung scharfe Ecken und Kanten abdecken. Mini-Trampoline sind außerdem nach Belastbarkeit eingeteilt, die abhängig vom eigenen Körpergewicht ist. Was für Kinder ausgeschrieben ist, muss somit Papa und Mama nicht Stand halten. Auf einer größeren Version im Garten hingegen können alle trainieren. Das trifft auf Begeisterung in der ganzen Familie – und hält nebenbei auch noch fit.

Anja Tischer, Juni 2016