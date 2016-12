Theaterstück für Draufgänger und Zweifler ab November

Aufgeregtes Geplapper erwartet einen, wenn man die Eingangstür zum hell erleuchteten und gemütlichen Vorraum des Casamax Theaters öffnet. Eine Gruppe Kindergartenkinder steht aufgeregt zusammen, schält sich aus den warmen Wintersachen und kräht wild durcheinander. „Ich bin voll aufgeregt.“ plappert eine kleine Blondine und erntet heftiges Nicken von ihren Freundinnen. Dann öffnet sich die Tür in den dämmrigen Theatersaal.

Greta x 2

Die Tür schließt sich knarrend, es wird stockduster und alle Kinder verstummen sofort. Es bleibt ein paar spannende Sekunden dunkel, dann ertönt Musik und ein Lichtschein erhellt die Bühne, auf der ein buntes Klettergerüst aufgebaut ist. Die Kinder, die ganz vorne auf dem weich gepolsterten Boden vor der Bühne sitzen, wackeln mit den Füßen mit. Dann taucht sie auf. Die Greta. Nein, zweimal Greta in roter Strumpfhose, blau-weißem Kleidchen und beidseitig bezopft. Vergnügt toben sie über die Bühne und spielen lachend und plappernd miteinander. „Greta kann alles“ verkünden sie unisono und belustigen die kleinen und großen Zuschauer im Publikum. Ihre schmatzenden Bizeps-Knutscher entlocken den Kindern erst leises Glucksen, als sie dann wilde Grimassen schneiden, ist das Gelächter groß und selbst die erwachsenen Zuschauer gackern mit. Greta und Greta, Foto:© Monika Nonnenmacher

„Das geht nicht in echt, nur im Spiel“

Schnell merken die Kinder, dass die beiden Gretas sich in vielen Dingen sehr einig sind. „Greta kann einen ganzen Geburtstagskuchen aufessen.“ erklären sie selbstsicher und prompt ertönt ein stolzes „Ich auch!“ aus dem Publikum. In anderen Dingen sind sie sich wiederum nicht ganz so einig: Hoch klettern? Einen Regenwurm küssen? Mit Tieren sprechen? Feuer machen? Greta kann das alles, die Nicht-Greta ist unschlüssig. „Das geht nicht in echt, nur im Spiel“ warnt sie eindringlich und ihr Gegenüber verzieht mürrisch das Gesicht. „Aber in echt ist langweilig“, beschwert sie sich. Greta ist nämlich eine Abenteurerin. Eigentlich. Sie möchte ganz viel erleben, ausprobieren und wagen. Eigentlich. Aber Greta ist keine Abenteurerin. Warum? Weil es in Greta noch die Nicht-Greta gibt. Die sieht genauso aus wie sie und taucht immer dann auf, wenn Greta etwas ausprobieren und wagen will.

Trotzdem versuchen beide, sich miteinander zu arrangieren. So animiert die Mutige die Ängstliche, das Klettergerüst ganz hoch zu steigen. „Du schaffst das!“ feuert sie sie an und Nicht-Greta setzt langsam und vorsichtig einen Fuß auf die Leiter. Im Publikum herrscht angespannte Stille und man vernimmt leises Gewisper und angespannte Stille. Im ersten Anlauf klappt es nicht, das Klettergerüst ganz zu erklimmen, sie hat „zu großes Herzklopfen“. In einem zweiten Anlauf und mit einem motivierendem „Greta ist mutig, Greta kann alles“ klappt es dann plötzlich und beide Mädchen sitzen vergnügt ganz oben auf dem Klettergerüst. „Greta hat keine Angst und wenn die kommt, nimmt Greta die und setzt die in die Ecke!“ verkündet die Mutigere der beiden stolz.



Die Gretas auf der Bühne, Foto:© Monika Nonnenmacher

Zu viele Gretas verderben den Kuchenteig

Auf das Erfolgserlebnis folgt schnell der erste Dämpfer, denn beim anschließenden Kuchenbacken zerstreiten sich die beiden. Nicht-Greta hält sich brav an die Vorgaben zum Backen, doch Greta ist das zu langweilig. Übermütig schaufelt sie Gummibärchen, Lollis, Sand und den Teddybären in den Teig hinein, beschert Nicht-Greta einen Wutanfall und dem Publikum großes Gelächter.

Genauso übermütig fährt sie mit dem Klettergerüst in einen imaginären Sturm hinaus und auch das gemeinsame Ankleiden wegen des kühler werdenden Abends gerät zum Kleiderchaos und großen Streit – sehr zur Belustigung der aufmerksamen Beobachter. „Das ist eine Hose!“ ertönt es mit Nachdruck aus dem Publikum, als Greta sich eine Shorts auf den Kopf zieht. „Findet ihr das schön?“ wendet sich Nicht-Greta an die Kinder und deutet auf das mittlerweile kugelrund angezogene Mädchen, das im knallgelben Bademantel und mit in die Hüften gestemmten Fäusten auf der Bühne steht. Im Gegensatz zu Nicht-Greta sind die Kinder begeistert, denn sie sieht aus „wie eine dicke Regentonne!“. Beide Gretas halten erst einmal schmollend Abstand voneinander. Es folgt die abenteuerliche Suche nach der Mutter von Eddie, dem Esel, eine Spontan-Operation auf der Bühne, denn „Greta hat Frosch“ und der Kampf gegen gruselige Gespenster. Ob die beiden Gretas es schaffen, sich am Ende wieder zu vertragen? Zwei Gretas ist manchmal eine zuviel, Foto:© Monika Nonnenmacher



Überzeugendes Schauspiel der Darstellerinnen

Im Casamax werden ganz gezielt Theaterwelten geschaffen, in denen sich Kinder und Jugendliche in ihren Wünschen und Nöten ernstgenommen fühlen und wiederfinden können. Das dies auch im Stück um Greta und Nicht-Greta so gut gelingt, ist vor allem den beiden sehr überzeugenden jungen Darstellerinnen zu verdanken. Soraya Abtahi und Leonie Houber spielen beide seit Kindesbeinen an Theater und verschmelzen gekonnt mit ihren Rollen der Gretas. Sie singen, streiten, lachen und schneiden Grimassen mit so viel Spaß und Motivation, dass die Zuschauer automatisch in die Geschichte gesogen werden. Das emotionale Erleben von Erfolg und Scheitern wird den kleinen Zuschauern spielerisch und anschaulich nahegebracht und der Applaus am Ende des Stücks fällt entsprechend laut und begeistert aus. Soraya Abtahi und Leonie Houber gehen ganz in ihrem Spiel auf, Foto:© Monika Nonnenmacher

Das Greta-Konzept

Das Mutmachstück „Dann eben nicht doch!“ zeigt einmal mehr den künstlerischen Schwerpunkt des Casamax Theaters, das seit 2003 seinen Fokus auf Kinder- und Jugendtheater legt. Regisseurin und künstlerische Leiterin des Casamax Theaters Hille Marks thematisiert mit der Geschichte um die mutige Greta und die ängstliche Nicht-Greta ein Phänomen, das wohl jeder von uns – ob groß oder klein – kennt: Die kleine Stimme in uns drinnen, die uns mal mehr mal weniger laut „Das kannst du nicht“ und „Du wirst das niemals schaffen“ ins Ohr wispert. Sie sind sich in vielem ähnlich und in genauso vielem uneinig. Nicht-Greta ist bei allem Rumtoben und -spielen stets beflissen, sich an die Regeln zu halten, denn „Greta will doch alles richtig machen!“. Sie ruft die mutige Greta zur Vernunft auf, wenn diese mal wieder zu übermütig ist. Auf der Bühne wird verbildlicht, wie oft wir uns selbst im Weg stehen und uns durch unsere Selbstzweifel behindern. Bei kleinen Kindern ist dieser Mechanismus ungleich stärker ausgeprägt. In der Phase der zunehmenden Ich-Definition ab einem Alter von 4 Jahren spüren sie verstärkt, wie sie sich selbst in ihrem Wollen und Handeln behindern, verfügen aber noch nicht über die Mittel, diesen inneren Prozess zu reflektieren und entsprechend gegenzusteuern.

„Immer macht Greta alles kaputt! Warum macht Greta das?“ fragt Greta sich auf der Bühne und spricht aus, was viele Kinder sich selbst – teilweise auch noch unbewusst – fragen. In der Vorarbeit zur Konzeption des Stücks wurden Interviews mit Kindergartengruppen geführt. Die dort gemachten Erfahrungen flossen in die Entwicklung des Stücks mit ein. Außerdem wurde „Dann eben nicht doch!“ wie alle Stücke des Casamax Theaters vorab von kleinen Probenbesuchern auf seine Kindgerechtheit geprüft. Regisseurin Hille Marks verrät Känguru vor Beginn der Vorstellung, dass sie dem Stück heute beiwohnt, aber ansonsten nicht jedes Mal zusieht. Ob das daran liegt, dass sie als Regisseurin sonst bestimmt immer noch etwas entdecken würde, was sie verändern möchte? „Oh ja, ich besonders!“ stöhnt sie auf und lacht. Da kann sie ganz unbesorgt sein, die beiden Darstellerinnen spielen so gut, dass das kleine und große Publikum voller Spannung die beiden Gretas auf ihrem Abenteuer begleiten.

Stefanie Groß, November 2016