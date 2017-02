Tagespflege bei Urlaub und Krankheit

„Krankheits- und Urlaubsausfälle sind in der Tagespflege ein großes Problem“, sagt Brigitte Müller, Leiterin der Kontaktstelle Kindertagespflege Köln. Sie und ihr Team unterstützen Eltern bei der Suche nach einer Tagesmutter. Die Warteliste ist lang, 200 Neuanträge kommen jeden Monat rein. Die Stadt Köln verweist an die Kontaktstelle, wenn sie für ein Kind keinen U3-Platz in einer der Kita gefunden hat. Nicht immer sind Eltern von der Aussicht auf Tagespflege begeistert. Ein häufig genannter Grund: Die Betreuung fällt aus, wenn die Tagesmutter krank ist oder Urlaub hat. Wie viel Urlaub eine Tagesmutter nehmen kann, bestimmt sie selbst in dem privatrechtlichen Vertrag, den sie mit den Eltern schließt.

Wichtig: der Beziehungsaufbau auch zur Vertretungsperson

2015 wurde deshalb in Köln zum ersten Mal eine Vertretungsstelle für Tagesmütter eingerichtet. In Braunsfeld gibt es eine Tagespflegestelle mit fünf unbesetzten Plätzen, die nur für Betreuungsnotfälle da sind. Ein Stützpunkt für Kinder also, deren Tagesmutter ausfällt. „In ihrer freien Zeit besucht die Tagesmutter des Stützpunkts andere Tagesmütter oder die Kinder besuchen sie, damit ein Beziehungsaufbau stattfindet“, erklärt Müller. „Im U3-Bereich ist der Bindungsaufbau zur Vertretungsperson immer eine Herausforderung.“ Für dieses Jahr sind zwei weitere Vertretungsstellen mit je neun Plätzen in Ehrenfeld und in Mülheim geplant.

Wer sein Kind in einer Großtagespfl egestelle anmeldet, hat grundsätzlich weniger mit Ausfällen zu kämpfen. Im Gegensatz zur klassischen Variante, bei der die Betreuung im häuslichen Umfeld einer Tagesmutter stattfindet, mieten hier zwei Tagesmütter für insgesamt maximal neun Kinder gemeinsam Räume an. „In der Großtagespflege gibt es oft noch eine dritte Person, die zur Vertretung da ist“, sagt Müller. Denn fällt eine Tagesmutter aus, kann die andere nicht einfach ihre Kinder übernehmen. Höchstens fünf Kinder darf eine Person alleine betreuen. Eine Großtagespflegestelle ähnelt fast schon einem kleinen Kindergarten. Nur, dass es hier noch familiärer zugeht und die Bezugspersonen nicht wechseln. Ein sanfter Einstieg für Kinder – und Eltern – in die Fremdbetreuung.

Anja Janßen, Februar 2017