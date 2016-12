Tag des Kinderkrankenhauses

Die Zahl der kinderchirugischen Stationen in Deutschland ist seit dem Jahr 1994 stark gesunken. Ein Grund dafür sei, dass die Vergütungstrukturen im Krankenhauswesen kindgerechter Medizin wirtschaftlich benachteiligt sind, mahnen die deutsche Gesellschaft für Kinderchirugie E.V. (DGKCH) und die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland E.V. (GKIND).

Kinderchirurgische Versorgung nicht ausreichend

Eine hochwertige, flächenddeckende kinderchirugische Versorgung – und damit auch Ausbildung des Nachwuchses – könne in Deutschland, nach aktuellem Stand, nicht mehr gewährleistet werden, erklärt die DGKCH im Vorfeld des Tages des Kinderkrankenhauses. Dabei gehöre die Behandlung durch Spezalisten der Kindermedizin zu den Grundgerechten von Kindern.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2013 fast ein Viertel der Säuglinge, ein Drittel der Kleinkinder, jedes zweite

Schulkind und zwei Drittel der Jugendlichen bis 15 Jahre von nicht speziell für Kinder ausgebildeten Erwachsenenchirurgen behandelt.

„Das verstößt gegen die Grundrechte der Kinder auf eine Behandlung durch Kinderspezialisten in dafür ausgerichteten Einrichtungen und

Zentren", sagt Professor Dr. med. Bernd Tillig, Präsident der DGKCH. Diese Rechte sind in Artikel 24 der UN-Konvention zu den Rechten des Kindes sowie in der Kyoto Declaration of Pediatric Surgery festgelegt.

Nicht finanzierbar

Ein Großteil der deutschen Kliniken betreibt jedoch gar keine Abteilung für Kinderchirurgie. Damit sei eine flächendeckende, spezialisierte

Behandlung nicht möglich. Zudem fehle es dadurch auch an Ausbildungsstätten für junge Ärzte. An vielen Standorten sei eine

kinderchirurgische Abteilung nicht finanzierbar, erklärt Professor Dr.med. Stuart Hosie, Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie am

Städtischen Klinikum München. „Denn Krankenhäuser machen oft Verluste, wenn sie ihren kleinen Patienten eine kindgerechte Behandlung

ermöglichen möchten." Muss ein Kind etwa an den Rachenmandeln und wegen eines Leistenbruches operiert werden, ist es deutlich sicherer und kindgerechter, beide Eingriffe in einer Narkose durchzuführen.



Zudem sollen sich Kinder nach Operationen möglichst schnell wieder in ihren Familien erholen können. Werden jedoch die kleinen Patienten früh entlassen, ziehen die Krankenkassen von den bereits von vornherein zu knapp bemessenen Erlösen für die Klinik größere Beträge ab. Dies verschärft die ohnehin schon angespannte wirtschaftliche Lage der Kinderkrankenhäuser. Die Folge ist, dass immer mehr Kinderabteilungen schließen müssen.

Kinder haben andere Bedürfnisse

Dabei hätten Kinder vielfach ganz andere Erkrankungen und grundsätzlich andere Risiken als Erwachsene sowie besondere Bedürfnisse bei der Versorgung im Krankenhaus: „Es wäre völlig inakzeptabel, wenn Kinder in Deutschland keinen Zugang mehr zu medizinischen Einrichtungen hätten, die speziell auf ihre besonderen Erfordernisse zugeschnitten sind", sagt Tillig. Voraussetzung für all dies sei jedoch eine faire Vergütung dieser spezialisierten medizinischen Leistungen, so Tillig.

Ausgezeichnete Kliniken

Kinderabteilungen und Kinderkliniken mit dem Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER" erfüllen Mindestanforderungen für Strukturqualität. „Das sind die Grundvoraussetzungen für eine bestmögliche Behandlung durch Kinderexperten", sagt Dr. med. Nicola Lutterbüse, Sprecherin der zuständigen Arbeitsgruppe bei GKinD. Ausgezeichnete Kliniken und Kinderkliniken, die jederzeit eine chirurgische Versorgung durch einen Kinderchirurgen sicherstellen können („Kinderklinik PLUS"), sind auf der zugehörigen Internetseite www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de explizit ausgewiesen. Diese Zertifizierung wurde 2007 gemeinsam von allen pädiatrischen Fachgesellschaften, der Kinderkrankenpflege und Vertretern der Elternverbände zur Sicherung und Verbesserung der Strukturqualität von Kinderkliniken und Kinderabteilungen vereinbart.

DGKCH, Medizinkommunikation, September 2015