Summ, summ, summ ...

„Könnt ihr so leise sein, dass ihr das Summen der Bienen in ihrem Stock hört?", fragt Imkerin Ute die munter durcheinander plappernden Kinder. Zehn aufgeregte Vorschulkinder sind plötzlich ganz ruhig und lauschen gespannt. Rund um die Schaubeute - das ist eine Bienenbehausung mit Fenstern - stehen die kleinen Gäste. Da entdeckt eines der Kinder eine etwas größere Biene und zeigt aufgeregt mit dem Finger darauf. „Die da hat einen blauen Punkt auf dem Rücken!" So ein Glück hat man selten: Die markierte Bienenkönigin zeigt sich höchstpersönlich!

Während der halbe Bienen-Hofstaat sie umsorgt, füttert und putzt, ignorieren ein paar pummelige Gesellen in einer Wabenecke das hektische Geschehen völlig. Das sind die Drohnen, die männlichen Bienen. Sie sind dafür bekannt, dass sie im Bienenstock nichts tun. Sie säubern nichts wie die Putzbienen und pflegen auch nicht die Brut, denn dafür sind die Ammenbienen zuständig. Selbst das Bauen und Reparieren der Waben überlassen sie gern den Baubienen. Sie selber futtern eigentlich nur Honig - und begatten eine Bienenkönigin.

Lernen mit allen Sinnen



„Die Königin sorgt im Stock für den Nachwuchs", erklärt Ute. „Sie legt die Eier in die Zellen, aus denen Larven und letztlich junge Bienen werden. Damit sich die Larven entwickeln, brauchen sie viel Wärme." Diese Wärme spüren die Kinder, sobald sie ihre Hände unter den angehobenen Deckel des Bienenstocks schieben. Ein wunderbarer Honig-Wachs-Duft steigt dabei auf. „Den Kindern fällt es leicht, etwas über Bienen zu lernen, wenn möglichst viele Sinne angesprochen werden", so die Imkerin. Und damit zusätzlich auch noch der Geschmackssinn aktiviert wird, dürfen die Kinder am Ende der Führung noch verschiedene Honige probieren und die Unterschiede schmecken.