Stillende Mütter versorgen

Bei ihrer Mutter hat es nicht gut geklappt. Bei ihrer Schwester schon gar nicht. „Ich dachte, dass es bei mir dann bestimmt auch nicht geht, vor allem nicht mit dieser kleinen Brust“, erzählt Astrid Faber. Die Rede ist vom Stillen. Eigentlich das Normalste der Welt. Dennoch ist es heute nicht selten ein problembehaftetes Thema. Und intim noch dazu. Deshalb möchte Astrid auch nicht ihren richtigen Namen nennen. „Wenn es klappt, dann klappt’s, wenn nicht, dann nicht“, dachte sich die Mutter schon vor der Geburt. Das war vielleicht genau die richtige Einstellung. Denn als ihr Sohn zum ersten Mal in ihren Armen lag, fing er sofort an zu saugen. Astrid staunte, dass in den folgenden neun Monaten Stillen kein Problem war.

Viele Mütter hören wieder auf zu stillen

Dabei waren ihre anfänglichen Zweifel nicht unbegründet, wenn man sich die Zahlen zur Stillrate ansieht. Genau wie Astrid geben 90 Prozent der Mütter direkt nach der Geburt ihrem Kind die Brust. Nach zwei Monaten werden nicht einmal mehr Dreiviertel der Säuglinge gestillt. Nach einem halben Jahr ist nur noch knapp die Hälfte der Mütter dabei. Zufüttern in den ersten Tagen, zu wenig Muttermilch oder Schmerzen in der Brust sind häufige Ursachen dafür, warum zur Flasche übergegangen wird. Experten untersuchen daher, welche Faktoren sich auf das Stillen förderlich auswirken. Die Mutter sollte ihr Kind so früh wie möglich anlegen und Erfahrungen im Stillen sind natürlich auch ein Pluspunkt. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen aber auch die äußeren Gegebenheiten. Vor allem die unterstützende und positive Einstellung seitens des Vaters sowie des ganzen Umfeldes. Und damit ist nicht nur gutes Zureden gemeint, sondern konkrete Hilfe.

Versorgung tritt in den Hintergrund

„Früher lag eine Mutter vierzig Tage im Wochenbett“, erklärt Ernährungswissenschaftlerin Edith Gätjen, die Stillberaterinnen ausbildet. „Das bedeutete: Ruhe. Die Mutter wurde versorgt.“ Vierzig Tage Ruhe – sicher kamen nicht in allen sozialen Schichten Frauen in diesen Genuss, ebenso wie das heute für viele unrealistisch ist. Tatsache ist aber, dass die Versorgung der Mutter im Wochenbett in unserer schnelllebigen Leistungsgesellschaft zunehmend in den Hintergrund tritt. Geburt ist eine Angelegenheit, die aus dem eigenen Heim in Kranken- oder Geburtshäuser verlagert wird. Die Betreuung der Gebärenden übernehmen dort fremde Menschen. Aber mit der Rückkehr in die eigenen vier Wände verliert eine gute Fürsorge nicht an Bedeutung. „Je besser eine Mutter versorgt ist, desto mehr kann sie ihr Kind genießen und desto besser läuft die Milch“, betont Gätjen. Dabei ist nicht nur Ruhe, sondern auch eine gesunde Ernährung gefragt.

Häufig unterschätzt: Unterzucker

Astrids Mann hat während der ersten beiden Wochen zu Hause jeden Abend für leckere Gerichte gesorgt. Und das war gut so, denn stillende Mütter haben einen Mehrbedarf von 500 Kalorien am Tag. Den sollten sie nicht nur über Schokolade decken. Gätjen beobachtet in ihrer Beratungspraxis häufig folgendes Muster: Der Vater geht nach drei Woche wieder Vollzeit arbeiten. Die Mutter versorgt sich tagsüber alleine „irgendwie“ und merkt – wenn überhaupt – zu spät, dass sie in den Unterzucker gerät. Sie arbeitet nur noch auf Reserve. Dadurch nimmt die Qualität der Milch ab, Kind und Mutter werden unruhig, die nachmittägliche Schreiphase beginnt. Kommt der Vater abends nach Hause, gibt es endlich etwas zu essen. Meistens kehrt dann langsam wieder Ruhe ein und viele Kinder trinken sich erst nachts richtig satt.

Spiegelt das unseren heutigen Zeitgeist wieder? Kein Ruhen und kein Rasten, dazu immer kleinere Familien, die den Alltag alleine stemmen müssen. Vielleicht wirkt sich der moderne Lebensstil bei vielen negativ auf das Stillen aus und macht die natürlichste Sache der Welt zum Problem. Und in den Köpfen entsteht dann ein Bild wie bei Astrid: Bei mir klappt’s bestimmt auch nicht.

Den Wert von Essensgeschenken wieder entdecken

In Familien mit einem zweiten Kind beobachtet Gätjen seltener, dass die Mütter so auf Reserve gehen. „Für das erste Kind wird mittags warm gekocht“, sagt Gätjen. „Und das ist essentiell.“ Zwei warme Gerichte pro Tag sind für stillende Mütter ideal. Da die wenigsten heute mit einer Großfamilie gesegnet sind, die ständig zur Stelle ist, braucht es kreative Lösungen: Väter können abends mehrere Portionen vorkochen, die sich die Mütter dann tagsüber aufwärmen. Und wie wäre es, mit Bekannten aus Babykursen Kochgemeinschaften zu bilden? Dann bringt immer im Wechsel eine Mutter etwas für die Gruppe auf den Tisch. Freunde können den Wert von Essensgeschenken wieder entdecken. Es muss nicht immer die Rassel oder der Strampler sein. Eine Gemüsesuppe oder einen Auflauf, den sich die Mutter aufwärmen kann, bringt der Familie in ihrer aktuellen Situation mehr. Die Mütter können sich bei Problemen Hilfe von Stillberaterinnen und Hebammen aus der Region holen

oder – zum Teil kostenfreie – Stillcafés in Krankenhäusern, Cafés oder sozialen Zentren besuchen. Im Kern geht es um mehr Bewusstsein für die Bedürfnisse der Mutter, die ihre gesamte Aufmerksamkeit weg von sich und auf das Kind richtet. Damit belebt die moderne Familie wieder einen Grundsatz, der in der ursprünglichen Großfamilie eine hohe Bedeutung hatte: gegenseitige Fürsorge.

Anja Tischer, April 2015