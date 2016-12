Stiefmütter im Blick

Der Beruf soll erfüllen und der Partner der Seelenverwandte sein – Im Zeitalter von „Yolo“ (You only live once) und der Multioptionsgesellschaft wechseln Menschen ihre Jobs ebenso wie ihre „Lebensabschnittsgefährten“. Auf der Suche nach dem optimalen Lebensentwurf werden immer mehr Menschen Teil einer Patchworkfamilie. Eine Stiefmutter zu sein ist folglich keine Seltenheit. Doch wie bin ich eigentlich eine „gute“ Stiefmutter? War der Blick der Experten bisher hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Patchwork-Kinder gerichtet, rückt die Psychologin Katharina Grünewald nun die Stiefmütter in den Fokus.

Die Kölnerin kann gleich mit doppeltem Erfahrungswissen aufwarten. Selbst Stiefmutter, entwickelte sie durch eine wissenschaftliche Studie ein eigenes Beratungskonzept für Patchwork-Familien. Ende Januar veröffentlichte sie ihr Buch „Glückliche Stiefmutter“. Mit KÄNGURU spricht sie über Mütterfallen und Konfliktszenarien.



KÄNGURU: Vor welchen Herausforderungen steht eine Stiefmutter?

Katharina Grünewald: Im Vergleich zu früher ist heute die leibliche Mutter der Stiefkinder meistens nicht tot. Die Stiefmutter hat daher häufig die Rolle der Liebespartnerin des Mannes. Sie bekommt allerdings mit, dass es im Leben ihres Mannes noch einen weiteren Mittelpunkt gibt. Nämlich die Kinder. Jede Geliebte merkt dann, dass sie nicht die Nummer eins ist. Das kollidiert mit ihrem Traum vom Prinzen auf dem weißen Pferd, den viele Frauen in der Verliebtheitsphase in sich tragen.

Sie sprechen von der „Mütterfalle“ und der „Prinzessinnenfalle“.

„Mütterfalle“ heißt, dass ich mich als Stiefmutter sehr an der Rolle der leiblichen Mutter orientiere. Diese Stiefmütter möchten den Kindern alles Liebe und Gute zukommen lassen und treten unbewusst in Konkurrenz mit der leiblichen Mutter. Sind die Kinder beispielsweise frech und die Stiefmutter strengt sich sehr an, alles „richtig“ zu machen, empfindet sie es oft als Ungerechtigkeit, dass die Kinder nicht gerügt werden, sondern der Vater sich sogar noch auf die Seite der Kinder stellt. Die Stiefmutter fühlt sich herabgesetzt, tritt in Konkurrenz zu den Kindern – und gerät damit in die „Prinzessinnenfalle“.

Gibt es einen Weg, die Fallen zu umgehen?

Indem man für sich selbst sorgt und nicht versucht, einer Rolle gerecht zu werden. Wichtig ist, dass man sich an erste Stelle stellt und sich einen inneren Freiraum bewahrt. Dass man erkundet: Was will ich? Was kann ich? Und welche Verantwortung muss ich dafür übernehmen?

Wie sieht ein typisches Konfliktszenario aus?

Ein Beispiel: Wenn mein Geliebter mich fragt, ob ich auf die Kinder aufpassen kann. Und ich sage: Weil ich ihn so liebe, mache ich das. Dann kann das zwei, drei Mal gut gehen. Aber beim vierten oder fünften Mal stellt sich spätestens die Frage: Und was habe ich davon? Bin ich nur die kostenlose Babysitterin? Wichtig ist, zu verhandeln. Eine Möglichkeit wäre zu sagen: Heute Abend passe ich auf, dafür habe ich aber morgen mit dir einen ungestörten Abend – und du kochst noch. Dann hat man eine Win-win-Situation und gut für sich selbst gesorgt.

Vielen Dank für die Anregungen und das Gespräch.

Das Interview führte Anja Tischer, Januar 2015.