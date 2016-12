Statt in den Arbeitsalltag zurückzukehren, öffnen sich neue Perspektiven: Selbstständige können sich die Arbeit freier einteilen als Angestellte. Sie können oft vom Home-Office aus arbeiten und im Ernstfall schnell bei den Kindern sein. Allerdings will der Schritt in die Selbstständigkeit gut überlegt sein. Nur weil jemand ein Talent hat, heißt das noch lange nicht, dass er davon leben kann.

„Die Zeit unmittelbar nach der Gründung ist eine der schwierigsten Phasen in einem Unternehmen“, sagt Kent Hahne. „Dann geht es darum, den Transfer aus der Ideenwelt, vielleicht sogar aus einer Traumwelt, in die Realität zu schaffen.“ Hahne muss es wissen. Der Vater von vier Kindern hat die Restaurant-Kette „Vapiano“ erfunden. Ständig entwickelt er mit seinem Bonner Unternehmen neue Restaurantkonzepte, zuletzt „The Grill“ in Köln.

KÄNGURU-Autorin Ursula Katthöfer hat nach Tipps und Infos gesucht, die bei der Unternehmensgründung hilfreich sind:

Unternehmertypen

Bin ich ein Unternehmertyp? Diese Frage steht zu Beginn einer Existenzgründung. Jeder Unternehmer hat seine Stärken und Schwächen. Wer gut verkaufen kann, hasst möglicherweise die Buchführung. Doch ein paar Grundlagen müssen stimmen. Hier einige Testfragen für alle, die sich selbstständig machen wollen:

Bin ich fachlich qualifiziert?

Kenne ich die Branche gut genug von innen?

Reicht mein kaufmännisches Know-how?

Kann ich gut mit Kunden umgehen und Mitarbeiter führen?

Wie gut bin ich vernetzt?

Eine „Checkliste – Bin ich fit für die Selbstständigkeit?“ findet sich unter www.existenzgruendung-koeln.de.

Frauen gründen anders

Mut zum Gründen möchten die regelmäßigen Informationsveranstaltungen „Frauen gründen anders“ in der Agentur für Arbeit Köln machen. Hier berichten Expertinnen über Fördermöglichkeiten, erfolgreiches Netzwerken und Marktpositionierung und stehen Interessierten zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Eingeladen sind alle interessierten Frauen, Gründerinnen, Unternehmerinnen und BerufsrückkehrerInnen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nächste Veranstaltung:

29. September 2015

10 bis 13 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Köln

Luxemburger Straße 121

50939 Köln

Ansprechpartnerin für die Veranstaltungsreihe „Frauen gründen anders“:

Eva Pohl

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Köln

Tel. 0221 – 94 29-54 00

E-Mail: Koeln.BCA@arbeitsagentur.de

