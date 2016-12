Stääncher, Latääncher un Kamelle – so lautet der neue St. Martins-Titel von Björn Heuser. Seit einigen Jahren tourt der beliebte Kölner Liedermacher unter anderem als „Björns Bärenbande“ durch Kitas und Schulen. Dort singt der Musiker mit Kindern vor allem lustige Lieder über Hase, Pinguin und Co. Das fördert Miteinander und nebenher auch noch die kölsche Sprache. Denn Heusers Lieder sind dafür bekannt, den regionalen Dialekt zu pflegen. Nun erweitert der Liedermacher sein Repertoire um die CD „Björns Bärenbande im Winter“. Mit dabei ist das eingängige Lied über „Stäancher, Latääncher un Kamelle“. Der einfache Text lädt zum Mitsingen ein und eignet sich damit bestens für Singkreise in Kitas und Grundschulen. Deshalb dürfen sich diese Einrichtungen das Lied auch kostenfrei durch Björns Bärenbande zuschicken lassen.

Oder gleich hier anhören und Noten und Text als pdf runterladen.

Oktober 2014, Anja Tischer