Stadt Köln entschuldigt sich bei Eltern

Der Hintergrund ist eine Verzögerung bei der Abbuchung von Lastschrifteinzügen. Als Resonanz auf die Schreiben der Stadt sind im Bereich der Elternentgelte bislang rund 600 Anträge auf Ratenzahlungen eingegangen. Die Frist für die Beantragung wurde nun von der Stadt Köln verlängert. So werden die Elternentgelte werden am 26. Mai 2017 abgebucht

Bis 5. Mai 2017 kann der Antrag auf Ratenzahlung formlos – gerne per E-Mail, Brief oder Fax – an folgende Adresse geschickt werden: jugendamtelternbeitrag@stadt-koeln.de, Fax: 0221/221- 248 03.

Später eingehende Anträge werden soweit wie möglich berücksichtigt.