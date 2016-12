Sport & Spaß im Winter

Eislaufen

Direkt am Stadion: Playa in Colgone

Eislaufen und Eisstockschießen – das könnt ihr auch bei Playa in Cologne, nicht weit vom Müngersdorfer Stadion entfernt. Kinder bis sechs Jahre haben hier freien Eintritt! Bis zum 22. Januar könnt ihr – anfangs nur am Wochenende – über die spiegelglatte Fläche flitzen. Mit Beginn der Winterferien, wenn die Eislaufsaison so richtig startet, könnt ihr dann täglich aufs Eis. Gut zu wissen: Eislaufen bei Playa ist vergleichsweise günstig, unter der Woche hat die Bahn aber nur von 12 bis 15 Uhr geöffnet und Eisstockschießen gibt es ausschließlich montags bis freitags.



Info Eintritt: 3,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei, Schulklassen 99 Euro (inkl. Verleih)

Schlittschuhe leihen: 3 Euro

Nicht weit vom Zoo: der Lentpark

Zwei Etagen hat die Eishalle im Lentpark in Köln-Nippes, nahe der beliebten Ausflugsziele Botanischer Garten „Flora“ und Kölner Zoo. Auf der Eishockeyfläche können sich Kinder so richtig austoben, sportlich geht es auf der darüber gelegenen Eishochbahn zu, wo der eine oder andere Könner in rasanterem Tempo unterwegs ist. Für Kinder gibt es lustige Eislaufhilfen in Form von Pinguinen. Wer ökologisch nachhaltig eislaufen will, ist im Lentpark übrigens genau richtig: Mit der Wärme, die zur Kühlung der Eisarena entsteht, wird das Hallenbad beheizt.



Info Zwei-Stunden-Tarif: Erw. 8 Euro, Jugendl. 5,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre 1 Euro

Schlittschuhe leihen: 5 Euro

Zwischen Rösrath und Lohmar: der Krewelshof

Nicht nur Spielscheune, Streichelzoo und Hof-Café ziehen Familien regelmäßig auf den Krewelshof Lohmar. Im Winter lässt es sich hier wunderbar jeden Mittwoch bis Sonntag auf 200 Quadratmetern eislaufen. Auch Eisstockschießen bietet der Familienbauernhof noch bis zum 11. Januar an. Oder wie wäre es mit einer Geburtstagsfeier auf dem Eis? Eisspiele und ein gedeckter Tisch in der Spielscheune zaubern im Nu einen winterlichen Ehrentag. Auf Wunsch schaut sogar die Eisprinzessin vorbei!



Info Eintritt: 6,50 Euro (Erw. und Kinder über 1 Meter), 2,50 Euro (Kinder unter 1 Meter)

Schlittschuhe leihen: 3,50 Euro

Zwischen Dellbrück und Bensberg: Eissporthalle Bergisch Gladbach

Auch im Bergischen könnt ihr euch auf die Kufen schwingen und zwar in der Eissporthalle Bergisch Gladbach, die genau zwischen Köln-Dellbrück und Bensberg liegt. Dort schaut am 4. Dezember übrigens der Nikolaus vorbei und verteilt auf dem Eis von 10 bis 12 Uhr Süßigkeiten an Kinder. Schulsport wird in der Halle ganz groß geschrieben: Nach dem Motto „Raus aus dem Klassenzimmer und rein in die Schlittschuhe“ dürfen Schulklassen bei einem ermäßigten Eintritt von 2,50 Euro pro Kopf noch bis Anfang April von 10 bis 12 Uhr und nachmittags nach Voranmeldung aufs Eis.



Info Eintritt: Familienkarte (2 Erw., 2 Kinder) 15 Euro

Schlittschuhe leihen: 5 Euro

Eislaufen in Troisdorf: der Icedome

Die 1.800 Quadratmeter Eisfläche im Icedome Troisdorf eignen sich wunderbar für einen winterlichen Familienausflug. Darüber hinaus können hier Kinder bis acht Jahre jeden Samstag von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr bei der Eishockey-Laufschule mitmachen. Fünf Euro kostet eine Einheit, eine Anmeldung sowie Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner sind erforderlich. Bis zum 9. April hat die Halle geöffnet.



Info Eintritt: Familienkarte 13.50 bis 19 Euro, freitags Ermäßigungen, Kinder bis 4 Jahre frei

Schlittschuhe leihen: 4,50 Euro

Eisbahn im Bonner Stadtgarten: Bonn on Ice

Der Stadtgarten am Alten Zoll liegt direkt am Rhein und ist ein beliebter Treffpunkt von Bonnern, um auszuspannen und Freunde

zu treffen. Während hier im Sommer der Biergarten aus allen Nähten platzt, packen die Besucher im Winter die Schlittschuhe aus. Auf der Open-Air-Eisfläche könnt ihr täglich schlittern, es gibt Eisstockschießen, Schlittschuhkurse und Kindergeburtstage. In der Eisbar könnt ihr euch mit Glühwein, heißer Schokolade sowie Kinderpunsch aufwärmen und in der Grillhütte mit einem kleinen Imbiss stärken.



Info Eintritt: Kinder 3,50 Euro (tagsüber)/2,50 Euro (abends), bis 3 Jahre frei, Erwachsene 5 Euro (tagsüber)/3,50 (abends)

Schlittschuhe leihen: Kinder 3,50 Euro, Erwachsene 5 Euro

www.bonnice.de

Skifahren

Für Anfänger und Profis: die Skihalle Neuss

Knirschender Pulverschnee, feine Schneekristalle in der Luft, Skifahren, Snowboarden und Rodeln – wer auf die Schnelle einen Tag Skiurlaub erleben will, ist in der Skihalle Neuss genau richtig. Ganzjährig fahren auf dem „Neusser Gletscher“ Wintersportler ab. Auf der Kinder- und Anfängerpiste mit 10 bis 18 Prozent Gefälle toben sich die kleinen Skifahrer aus und diejenigen, die noch nie auf Skiern gestanden haben, starten hier ihre ersten Versuche. Rasanter geht es auf dem steilen Oberhang zu, auf dem sogar die Profis der Ski-Nationalmannschaft des Deutschen Skiverbands trainieren. Wer seine Technik verbessern will, findet in der Ski- oder Snowboardschule Kursangebote – sogar schon für Kinder ab vier Jahren. Auch auf den Rodelbahnen verbringt ihr vergnügte Stunden. Anstrengendes Bergaufsteigen bleibt euch hier erspart, denn ein Gummiband zieht euch in Schrittgeschwindigkeit wieder hinauf.



Info: An der Skihalle 1, 41472 Neuss, Tel. 02131 – 124 40

Wintersportgebiete im Bergischen Land

Knapp 60 Kilometer von Köln entfernt liegt im Bergischen Land die Wintersportregion um die Ortschaften Blockhaus und Belmicke. Skilanglaufstrecken, Rodelhänge, Schlepplifte, Ski- und Rodelverleih, bewirtete Hütten und Kurse findet ihr hier – sofern ausreichend Schnee liegt. Über die aktuellen Wintersportbedingungen informiert die Kurverwaltung der Gemeinde Reichshof auf der Internetseite www.wintersport-im-bergischen.de sowie über das Schneetelefon unter den Hotlines 02265 – 345 und 02261 – 40 44 12. Das Gebiet ist am besten von der A4 aus über die Abfahrt Reichshof/Bergneustadt bzw. die Abfahrt Eckenhagen zu erreichen. Rodelhang und Skipiste findet ihr auch in Morsbach bei Waldbröl, rund 70 Kilometer von Köln entfernt, oder weiter nördlich in Önkfeld bei Wuppertal.

Winterparadies Eifel: acht tolle Schneegebiete

So weit weg ist es gar nicht, das nächste Winterwonderland! Wenn in der Eifel Schnee fällt, dann zieht es wieder zahlreiche Wintersportler zum Skifahren und Rodeln in die hügelige Gegend. Knapp eineinhalb Autostunden fahrt ihr von Köln zum Schwarzen Mann, dem Winterparadies für Familien. Hier warten eine 450 Meter lange Naturrodelbahn, eine Kinderrodelbahn, Rodellift, Skipisten und ein Blockhaus, in dem ihr euch stärken und aufwärmen könnt. Doch die Eifel hat noch mehr zu bieten: Der Ort Hollerath lockt mit seiner 150 Meter langen Rodelbahn, einem Winterwanderweg und einer Skilanglaufstrecke. Und auch die Skigebiete Weißer Stein, Wolfsschlucht, das Wintersportzentrum Rohren sowie Ernstberg, Mäuseberg und Jammelshofen an der Hohen Acht sind nennenswert. Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Wintersportgebiete inklusive Infos zur Anreise findet ihr in der Rubrik „Ausflugsziele“ auf der gut bestückten Website.



Info: www.eifel.info

Skigebiet Postwiese: der Winter im Hochsauerland

Knapp eine Autostunde entfernt liegt das Skiparadies Postwiese im Hochsauerland. Hier eröffnen sich auf der Sonnenseite des Kahlen Astens vielfältige Möglichkeiten zum Skifahren. Das offene, zusammenhängende Gelände ist besonders familienfreundlich, sportliche Skifahrer genießen die 15 Abfahrten auf breiten und großzügigen Pisten. Besonders gut kommt die Naturrodelbahn an, die in den Abendstunden mit Flutlicht ausgestattet ist. Mit 400 Metern Länge, Steilkurven und Rodellift ist sie die einzige Naturrodelbahn dieser Art im Sauerland.



Termin-Tipp: FIS World Snow Day + kids on snow



Das große Ski-Event für Erwachsene und Kinder am 15. Januar 2017 auf der Postwiese im Hochsauerland ist genau das Richtige für skibegeisterte Familien. Kinder dürfen verschieden Arenen nutzen, es gibt Torlauf mit Zeitmessstrecke, Speedstrecke, Funpark, Skikindergarten und Rodeln. Skilehrer der Skischule Neuastenberg teilen die Kinder nach Können und Alter in Gruppen ein und begleiten sie durch den Tag. Ski-Maskottchen Snuki und Doribär sind den ganzen Tag vor Ort.

Schlitten fahren

Aus der Bahn! Acht Rodelpisten in Köln

Pilzberg im Beethovenpark, 50935 Köln

Jahnwiese, 50933 Köln

Herkulesberg, 50670 Köln

Doppel-Berg, Kuthstraße, 51107 Köln-Vingst

Forstbotanischer Garten, Schillingsrotter Str. 100, 50996 Köln

Aachener Weiher, 50674 Köln

Poller Wiesen, Alfred-Schütte-Allee 20A, 50679 Köln

Uferwiese an der Mülheimer Brücke

Hier rodelt es sich in Bonn

Kreuzberg, Stationsweg, 53127 Bonn

Rheinaue, 53175 Bonn

Venusberg, 53127 Bonn

Raus aufs Land! Schlittenfahren im Grünen

Löwenburger Hof, Löwenburger Str. 30, 53639 Königswinter

Hirschburg, 53639 Königswinter

Rodderberg, 53343 Wachtberg