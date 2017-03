Spinnen und Skorpione hautnah erleben

Am 23.März startet in dem Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig die Sonderaustellung „Spinnen und Skorpione- Eine Erfolgsgeschichte der Evolution", die bis zum 30.Juli andauert. Auf 300 qm wird dem Besucher in 80 Terrarien, begleitet von Schautafeln, Videosequenzen und Modellen die Welt und Evolutionsgeschichte der Spinnentiere erläutert.

Dabei sollen nicht nur interessierte Naturfreunde einen Einblick in die Vielfalt der Erscheinungsformen von Spinnentieren bekommen, sondern auch die Besuchern, die sich Skorpionen und insbesondere Spinnen nur mit Widerwillen nähern. Euch wird also ein unmittelbares und doch sicheres Erlebnis mit der eindrucksvollen Exotik dieser besonderen Tiere ermöglicht. Vielleicht verliert der Eine oder Andere sogar die Angst vor den Spinnentieren ...

Also nichts wie hin zum Forschungsmuseum Koenig!

Golrokh Esmaili, März 2017