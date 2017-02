Spielemarkt 2017

Die Akademie der Kulturellen Bildung veranstaltet am zweiten und dritten März den 38. Spielemarkt, eine Bildungsveranstaltung für Spiele- und Medienpädagogik mit dem diesjährigen Sonderthema "Der Wert des Spiels". Unter diesem Leitgedanken werden die unterschiedlichen Wertehaltungen in Gesellschaftsspielen, Computerspiele und Co. aufgegriffen, erörtert und kritisch hinterfragt.

Umfassender Einblick in die Spieleentwicklung



Auf dem sogenannten Markt der Möglichkeiten werden dafür von den zahlreichen Austellern der spiel- und kulturpädagogischen Szene Produkte und Neuheiten ausgestellt und präsentiert. Besucher bekommen somit einen umfassenden Einblick über die aktuelle Spieleentwicklung und erhalten viele Anregungen für die pädagogische Praxis in Kindergärten, Schulen und anderen Feldern der Kinder- und Jugendarbeit.

Neben den zahlreichen Ausstellungsständen finden am Donnerstag auch rund 60 Workshops statt, die das Thema "Der Wert des Spiels" praktisch umsetzen und zum Nachmachen in der eigenen Einrichtung anregen. Am Freitag finden darüber hinaus Fachforen statt, die sich theoretisch mit Diversität und Spiel auseinandersetzen.

Katrin Adler, Februar 2017