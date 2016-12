Spenden mit Weihnachtsbäumen

Die Weihnachtszeit rückt näher und schon bald werden wieder grüne Nadelbäume unzählige Wohnzimmer schmücken und erleuchten. Wer einen fair gehandelten Baum haben möchte und mit seinem Kauf gleichzeitig für soziale Projekte spenden will, sollte sich folgendes Datum im Kalender rot anstreichen: Am 25. November startet bei Ikea in Köln-Godorf und Am Butzweilerhof die Verkaufsaktion „Weihnachtsbäume für Kinderträume“.

Faire Bäume



Drei Euro jedes verkauften Baumes gehen an ein lokales Kinderhilfsprojekt. So wurden in der Vergangenheit Vereine wie Lino, Kindernöte, Lobby für Mädchen, fips und die Kinderintensivstation der Uniklinik Köln bereits mit mehreren 100.000 Euro unterstützt. Verkauft werden ausschließlich Bäume von Fair-Tree-Produzenten. Die Erzeuger setzen sich für bessere Bedingungen der Zapfenpflücker und einheimischen Bevölkerung in der kaukasischen Provinz Ratscha ein, wo das Saatgut für die beliebten Nordmanntannen herkommt. Tipp: Wer nach Weihnachten seinen Baum wieder zu Ikea zurückbringt, erhält einen Einkaufsgutschein über fünf Euro.

Anja Janßen, Oktober 2016