Spargelfest auf dem Krewelshof

Die Gäste erwartet ab Ostern eine vielfältige Spargelküche auf dem Krewelshof: Ob Spargel als Hauptspeise mit Kartöffelchen und Schinken, als Pfannkuchen oder als Beilage zu Schnitzel, Fisch oder Schweinefilet. Sonntags und zum Spargelfest wird der Spargel knackig gegrillt. Für eine Extraportion Genuss!

Spargelkönigin zu Gast



Am 15.4. wird die NRW-Spargelkönigin Pauline I. zu Gast sein und viel Wissenswertes über den Spargel erzählen. Wer möchte, kann sich nebenbei im Spargel-Wettschälen messen, Spargelwein und –Secco probieren oder die Livemusik von Bernd Gast bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen genießen.



Kinder können ihre Kenntnisse in der Hof-Rallye unter Beweis stellen, sich schminken lassen oder um 14 Uhr in der Osterhasen-Werkstatt Ostereier färben. In Spielscheune und -park warten Esel und Kaninchen auf Streicheleinheiten. So kommt auch bei den Kindern garantiert keine Langeweile auf.

Zusätzlich zum Familien-Frühstück am Ostersonn- und -Montag mit Osternestsuche kann auch am Samstag die ganze Familie zum Frühstück in die Spielscheune kommen. Das Kasperle-Theater spielt das Stück „Abenteuer mit dem Osterhasen" (im Preis inbegriffen).

Krewelshof, März 2017