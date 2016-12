Sowas von schulreif

Schule, ich komme! Auf die Schultütenschlepper und Neuranzenbesitzer wartet der erste Schultag, und mit ihm beginnt für die Kleinen ein neuer Lebensabschnitt. Die Kids sind schulreif – aber sowas von! Was bedeutet das eigentlich? Was muss ein Kind können, um eingeschult zu werden?

Was ist „schulreif“?

Früher war die Sache klar: Wer bestimmte Dinge konnte, der galt als schulreif. Auf einem Bein hüpfen zum Beispiel. Oder mit dem rechten Arm über den Kopf fassen, um mit der Hand das linke Ohr zu erreichen. „Diese einfachen Tests sagten relativ wenig darüber aus, ob ein Kind den Anforderungen der Grundschule tatsächlich gewachsen war“, sagt Sven Feddern, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Gesundheitsamt der Stadt Köln. Denn lange Arme oder ein ausgeprägter Gleichgewichtssinn garantieren nicht, dass sich ein i-Dötzchen in der neuen Schulumgebung zurechtfindet.

Um festzustellen, ob ein Kind für die Schule bereit ist, wird inzwischen ein standardisiertes Verfahren verwendet, das sich SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) nennt. Das Screening ergänzt die medizinische Expertise der Schulärzte.

Die Einschulungsuntersuchung findet entweder in der Schule oder im Gesundheitsamt statt. „Statt des Begriffes Schulreife, wird heute eher der Begriff Schulfähigkeit verwendet“, erklärt Feddern. Und dazu sollte ein Vorschüler die nötigen sozialen, emotionalen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten mitbringen. Sollte bei der Schuleingangsuntersuchung ein – schulrelevanter – Förderbedarf des Kindes erkennbar sein, so wird dieser von den Schulärzten mit den Eltern vor der Einschulung besprochen und gegebenenfalls eine therapeutische Empfehlung ausgesprochen.

Was von Schulanfängern erwartet wird ...

Auf ein schulfähiges Kind warten eine Reihe neuer Aufgaben. Daher prüft der Facharzt nicht nur, ob die angehenden Erstklässler körperlich gesund sind und ob sie gut sehen und hören können. Er achtet darauf, ob sie sich für Sechsjährige angemessen bewegen, testet ihre Sprachkompetenz, Aufmerksamkeit, grob- und feinmotorische Fertigkeiten und ob sie in der Lage sind, Aufgabenstellungen zu verstehen und auszuführen. Was genau in diesem Test vorkommt, darf Sven Feddern natürlich nicht verraten. „Dann könnten Kinder die Aufgaben vorher üben und das würde den Test überflüssig machen.“

Auch das Sozialverhalten fließt in die Beurteilung des Kindes mit ein: Wie sieht es im Umgang mit anderen Kindern aus? Weiß der Vorschüler, was „nacheinander“ bedeutet? Kann er seine Bedürfnisse zurückstellen oder muss er immer Erster sein? Reagiert er in einer Konfliktsituation aggressiv?

… und was sie wirklich noch nicht können müssen

Kein Schulneuling muss absolut stillsitzen – und das kann er auch gar nicht. Noch vor ein paar Wochen ist er mit dem Roller über den Hof der Kita geflitzt, nun ist deutlich weniger Bewegung angesagt. Deshalb müssen Schulneulinge nicht starr auf ihren Plätzen verharren, sie dürfen auch häufiger mal die Sitzposition wechseln. Dann das Sitzen ist für sie eine neue Disziplin. „In der Pause brauchen die Kinder einen Ausgleich zum Sitzen und sollen auf dem Schulhof spielen und toben können“, so Feddern.

