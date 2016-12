Sonita ist als Kind mit ihrer Familie vor den Taliban geflohen. Jetzt lebt die 16-jährige Afghanin im Iran, wischt in Toiletten die Fußböden und träumt davon, eines Tages viele Menschen mit ihrer Musik zu begeistern. Der iranische Rapper Yas hat es ihr besonders angetan und genau wie ihr Idol möchte sie gerne rappen zu Themen, die sie interessieren und die Menschen bewegen.

Rap für die Freiheit

Als Sonitas Mutter jedoch aus Afghanistan anreist, um sie zurückzuholen und aus finanziellen Gründen gegen ihren Willen zu verheiraten, scheint es mit ihrer Freiheit vorbei zu sein - wenn sie es nicht schafft, schnell eine erhebliche Summe Geld aufzutreiben.

Sonitas Weg gegen die Tradition ihrer Familie hat die iranische Regisseurin Rokhsareh Ghaem Maghami in zurückhaltenden und doch bewegenden Aufnahmen dokumentiert. Kein Off-Kommentar, kein Reportagenstil – sie ließ einfach die authentischen Bilder für sich sprechen, die Sonita in ihrem alltäglichen Leben zeigen. Maghami wollte ihre Protagonistin so wenig wie möglich lenken und doch war sie irgendwann zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen. Mit umgerechnet 2000 Dollar „kaufte“ sie Sonita ein halbes Jahr mehr Zeit, die die junge Frau dazu nutzte, ihren ersten Rapsong aufzunehmen: „Brides for Sale“.

Preisgekrönter Publikumsliebling



Mit viel Biss rappt die Afghanin über die Problematik der Zwangsheirat, die viele Mädchen bereits im Kindesalter betrifft und ihnen die Hoffnung auf ein freies Leben nimmt. Maghami filmte das Musikvideo, das nicht nur viele afghanische Frauen erreichte, sondern auch international die Aufmerksamkeit erzeugte, die es verdient.

Auf dem renommierten Sundance Filmfestival konnte sich „Sonita“ dieses Jahr gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ausgezeichnet wurde der Film mit dem Großen Preis der Jury und dem Publikumspreis für Dokumentarfilme. Am 26. Mai kommt „Sonita“ in die deutschen Kinos.

Robin Schröder, April 2016