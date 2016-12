Sommerlicher Reiseproviant

Die Wegzehrung ist ein wesentlicher Teil der Reisefreude. Wer seinen Proviant selbst zubereitet und mitnimmt, kann eine Menge Zeit und Geld auf überfüllten Raststätten einsparen. Außerdem schmeckt die eigene Kost in der Regel doch immer am besten.

Das Butterbrot verreist gern.

„Die erste Wahl auf langen Reisen sind nach wie vor belegte Brote und Früchte auf die Hand, denn Gemüse, Obst und Brot sind leichter verdaulich und machen weniger müde als eiweiß- und fettreiche Angebote vom Raststätten-Imbiss", empfiehlt Laura Gross, Ernährungsreferentin der Verbraucher Initiative e. V.

On the road again. © pexels.com



Mit den folgenden, nicht immer bierernsten Tipps, seid ihr unterwegs gut versorgt:



• Schnitt- und Hartkäsesorten sowie geräucherte Wurst halten Form und Aroma auch über einen langen Reisetag. Es sei denn, im Wagen fällt bei 40 Grad Celsius die Klimaanlage aus.



• Cocktail-Tomaten, Erdbeeren, Pflaumen, Kirschen und Weintrauben lassen sich gut im Ganzen essen. Die Probleme fangen erst an, wenn ihr versucht sie vor dem Verzehr mit Anstand zu dritteln oder zu vierteln. Hoffentlich habt ihr dann genügend Kleidung zum Wechseln griffbereit.



• Drucksicher verpackt bleiben Pfirsiche und Aprikosen frisch und schmecken auch zum Butterbrot. Andererseits: In der Not schmeckt die Dauerwurst auch ohne Brot.



• Frikadellen, hart gekochte Eier oder Eierpfannkuchen lassen sich gut zu Hause vorbereiten und sind großen wie kleinen Reisenden eine willkommene Abwechslung vom eintönigen „Ich sehe was, was du nicht siehst“-Spielen. Bei kleineren Kindern sind gekochte Nudeln und Reis beliebt. Am besten verzichtet ihr hier den Polstern zuliebe auf die Tomatensauce.



• Verpackt Knuspriges getrennt von Saftigem – es sei denn ihr liebt Matschiges. Herzhaftes getrennt von Süßem. Andererseits: Puderzucker-Salami wäre mal was Neues. Gut geeignet sind Plastikdosen - sie schützen vor Druck und lassen sich prima im Fußraum, neben dem Familienhund, stapeln. Am Reiseziel angekommen eignen sie sich hervorragend für den Transport von Muscheln, Steinen, Kröten und anderen Fundsachen wie Quallen oder Seegurken. Aber: Alle Dosen bitte wieder mitnehmen, man muss ja auch an die Rückfahrt denken.

Kurz vor der Ankunft. Foto: pixabay.com © Rhonda Jenkins

• Vorgeschnittenes wird bei der Hitze schnell unansehnlich. Auch hier gilt: Das Auge isst mit. Gurken, Paprika, Möhren, Äpfel und Birnen sollten daher erst während einer Rast oder auf einem garantiert schlaglochfreien Streckenabschnitt frisch geschnitten werden. Bei der Gelegenheit: Immer für eine gut gefüllte Bordapotheke sorgen!



• Tee- und Leberwurst, Rohwurst, Mett sowie Camembert und Quark verreisen extrem ungern – sie sind dafür einfach nicht geschaffen. Lasst sie doch besser zu Hause im Kühlschrank und verständigt die nächsten Angehörigen. Sie werden sich bestimmt um sie kümmern!



• Damit alle mitreisenden Familienmitglieder munter am Ziel ankommen, sind Mineralwasser, Fruchtsaftschorlen oder gekühlte Früchtetees als Durstlöscher unerlässlich. Der Hund macht sich jedoch aus Schorle so gar nichts. Besser auf herkömmliches Wasser ohne Kohlensäure zurückgreifen.



• Damit bei sommerlichen Staus niemand schlapp macht, ist ein spezielles Stau-Paket unumgänglich. Darin sollten zusätzliche Getränke, lang haltbare Kekse und Salzstangen enthalten sein. Hier gibt es Rezepte für leckere Hundekekse, die auch dem Rest der Familie munden werden.