Sommer in der Phänomenta

In der Phänomenta Lüdenscheid, dem Science-Center in NRW, gibt es viel zu erforschen. Entdeckt eure Gesichtstopographie, taucht in eine Seifenblase oder mischt Farben und Töne wie ein DJ. Pünktlich zum Sommer können Kinder nun auch auf dem Außengelände experimentieren – inklusive Erfrischungseffekt. Mit Wasser, Rohrstücken und ein paar Kästen fürs Gefälle bauen die kleinen Besucher Wasserbahnen im Garten der Phänomenta. (aj)

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten. Schickt bis zum 25. Juli 2017 eine E-Mail mit dem Betreff „Phänomenta" an gewinnspiel@kaenguru-online.de.