Kunst entdecken in den Osterferien



In den Osterferien veranstaltet der Skulpturenpark Waldfrieden am 11. bis 13. April 2017, jeweils 11-13 Uhr, einen dreitägigen Ferienkurs für Kinder. Eingeladen sind Kinder ab 9 Jahre, um gemeinsam mit der Künstlerin Christiane Thomas den Park zu erkunden, den Blick zu schulen, Themen zu entwickeln und ein eigenes kleines Kunstwerk zu schaffen.

Das Thema des Kurses „Das 3x3 der Skulptur – Im Raum der Zeit – kaum zu fassen!“ bezieht sich auf die Ausstellung von Klaus Rinke, die den Titel „DERZEIT – Über Zeit und keine Zeit mehr zu haben“ trägt und ab 25. März bis 25. Juni im Skulpturenpark zu sehen sein wird. Dementsprechend werden sich auch alle Führungen für Kinder und Jugendliche im Frühjahr dem Thema Zeit widmen.

Kosten: 50 Euro pro Kind, 10% Rabatt für Geschwister

Anmeldung bis 6. April

Noch mehr Kunst, Spaß und Kultur

Sonntag, den 26. März 2017 um 15:00 Uhr, 90 Min.

In dem Kurs „Ach, du liebe Zeit!“ für Kinder ab 12 Jahren wird zu einer Zeitreise durch den Skulpturenpark eingeladen. Was ist eigentlich Zeit und wie zeigt sie sich in den Skulpturen des Künstlers Klaus Rinke?

Die Teilnehmer begeben sich auf eine spannende Suche nach den Zeichen der Zeit durch den Park. Was gibt es alles zu entdecken?

Sonntag, den 30. April 2017 um 15:00 Uhr, 90 Min.

Für Skulpturen wurden früher Materialien wie Marmor, Stein oder Holz benutzt. Inzwischen gibt es keine Grenzen. Der Künstler Klaus Rinke verwendet Wasser als Material für seine Kunst.

Junge Teilnehmer ab 8 Jahren erforschen in dem Kurs „Flüssig oder fest?“ die verschiedenen Materialien der Skulpturen im Park, überlegen, welche Materialien für diese noch verwendet werden können und welche Bedeutung sie haben könnten. Anschließend entstehen eigenen Kunstwerke.

Sonntag, den 28. Mai 2017 um 15:00 Uhr, 90 Min.

Warum hat man manchmal das Gefühl, dass die Zeit schneller oder langsamer vergeht? Woran kann man Zeit überhaupt erkennen?

Teilnehmer ab 6 Jahren beschäftigen sich in dem Kurs „Wie die Zeit vergeht...Zeitzeichen“ mit dem Thema Zeit und schauen, wie sie sich in den Werken von Klaus Rinke zeigt. Danach versuchen sie selbst, die Zeit in Form zu bringen und kreieren eigenen Zeitmesser. Pro Kind sollten dafür 2 kleine PET-Flaschen mitgebracht werden.

Sonntag, den 25. Juni 2017 um 15:00 Uhr, 90 Min.

„Formfindung“

Liebe, Zeit, Glück; das sind Themen, die für jeden Menschen eine Rolle spielen. Doch wie lassen sie sich formulieren? In den Skulpturen von Klaus Rinke finden diese Fragen auf über­raschende Weise Ausdruck.

Während des Rundgangs durch den Skulpturenpark versuchen Teilnehmer ab 10 Jahren mittels Techniken des kreativen Schreibens eine eigene Sprache für die Erlebnisse zu finden.

Kosten

5 Euro pro Kind

Je Kind können max. 2 erwachsene Begleitpersonen zum regulären Eintritt (10€) teilnehmen.

Skulpturenpark Waldfrieden, März 2017