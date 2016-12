Wenn Schauspieler eine Maschine darstellen, sprechen sie von einer „Human Machine“. Bei einer Lokomotive wie Emma aus den Geschichten um Jim Knopf geht das ganz gut. Wie aber stellen Menschen das Internet dar? Das können Viertklässler in Bonn und Umgebung bald ausprobieren. Denn Evi Mürlebach, Theaterpädagogin am Jungen Theater Bonn, geht mit dem medienpädagogischen Projekt „Sicher im Netz“ in die Grundschulen. Für einen Tag verwandelt sich der Klassenraum sich zur Bühne. Das Internet steht im Mittelpunkt eines kleinen Theaterstücks, das die Kinder selbst entwickeln.

Damit die Jungen und Mädchen Datenleitungen darstellen können, bringt Mürlebach Kordeln und Schnüre mit. Bunte Karten dienen als Nachrichten. Die Kinder selbst schlüpfen in die Rollen von Providern, Browsern und Rootern. Smartphones und Tablets sind an diesem Tag tabu.

Datenklau ist nicht erlaubt

„Die Kinder werden spielerisch und kreativ mit dem Thema umgehen“, sagt JTB-Intendant Moritz Seibert. „Das wirkt viel nachhaltiger als die reine Theorie.“ Das Theater möchte den Kindern zum Beispiel vermitteln, dass sie sich im Netz trotz aller Anonymität an feste Benimmregeln halten müssen. Datenklau? Ist nicht erlaubt! Auch dass das Gegenüber im Chatroom unbekannt ist, wird thematisiert.

Die Lehrer erhalten vorab ein Materialpaket, um die Kinder vorzubereiten. Das Projekt wird von der Deutschen Telekom finanziell unterstützt. „Die Telekom sieht sich als verantwortungsvoller Anbieter, wir möchten auch Medienkompetenz vermitteln“, sagt Konzernsprecher Philipp Schindera. „Sicher im Netz“ ist auf drei Jahre angelegt, pro Jahr können etwa 30 Klassen teilnehmen. Die ersten Termine sollen nach den Herbstferien stattfinden.

Ursula Katthöfer, September 2015